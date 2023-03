Résumé

Couronné d’une haute tiare ornée de plumes, Osiris trône dans sa splendeur aux portes du Monde-d’en-bas, entouré par la cour des immortels. Anubis, le dieu à tête de chacal, conduit les défunts devant lui ; Horus, le dieu à tête de faucon, attend debout le verdict final. Osiris, pointant le sceptre de l’éternelle royauté, parle à l’âme qui approche : ” Entre, puisque tu sais ! ” Ce royaume d’Osiris, combien ont voulu le pénétrer et être initiés à ses mystères ? Pour découvrir les visages du grand dieu et l’extraordinaire histoire de son culte, Bojana Mojsov, archéologue, nous convie à la traversée de trois millénaires de l’antiquité égyptienne : depuis la genèse du mythe – qui trouve sa source dans la vallée du Nil abritant les amours incestueuses d’Isis et Osiris – jusqu’à son influence sur les multiples religions et traditions ésotériques – du christianisme à la franc-maçonnerie en passant par l’alchimie – auxquelles il aura inspiré des traits aussi caractéristiques que le baptême dans un fleuve sacré ou l’invention de l’Eucharistie… Au terme de ce voyage, subsiste l’écho ténu mais réel d’un culte parvenu jusqu’à nous depuis le limon noir du Nil préhistorique dans lequel il fut façonné. N’est-ce point ce que prédisaient les très anciens Textes des Sarcophages lorsqu’ils affirmaient : ” Hier m’appartient et je connais demain – ainsi pense Osiris ” ?

Bojana Mojsov EAN : 9782286030605

(01/03/2011)

