Toutes les sociétés éduquent leurs enfants selon un ensemble de critères qui définissent leur conception de l’homme et leur vision de l’Univers. Dans les sociétés traditionnelles, le rite et l’initiation restent des constantes sur le plan éducationnel. Mais les religions Abrahamiques et l’école ont tendance à anéantir l’éducation initiatique dans les pays qui ont subi le fait colonial.