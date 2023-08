Un internaute Camerounais :

Bonjour à tous,

Où sont passés les Ivoiriens qui, jadis, étaient des hommes et femmes si classes et distingués ? Je suis Camerounais. Avec la Côte d’Ivoire, on se clash mais j’avoue qu’il y a un truc que je ne pige plus trop.

Désolé pour ce que je vais dire, mais quand on observe les Ivoiriens actuellement, on a l’impression qu’il y a de plus en plus de “villageois”, on dirait des gens qui vivaient dans une caserne obscure totale et qui sont subitement éblouis par tout et n’importe quoi.

Pourquoi je le dis, parce que pour la 1ère fois de ma vie, j’ai vu des gens, des adultes, danser, sauter… parce qu’on a construit un pont. Et je me suis dis, “mais Ivoiriens, que vous arrive-t-il ? Vous n’avez jamais vu un pont, fut-il à haubans ?” Quoi de plus normal que la construction d’un pont. Ce même type de pont existe dans plusieurs pays. Le Sénégal a lancé le TER, c’est quasiment passé inaperçu. Les Sénégalais ne sont-ils pas fiers de leur pays ?

Que les Éléphants gagnent et les gens jubilent, on peut comprendre. Mais que des gens aillent danser parce qu’on a construit un pont, vraiment ça me “wanda” seulement.

Je suis de la génération 80-90, on a connu les Ivoiriens plus classes, plus distingués. La Côte d’Ivoire des Monique Seka, Meiway, Alpha Blondy, Aïcha Koné, etc. D’où sortent tous ces “villageois” qui envahissent la toile en dansant parce qu’on a construit une route, un pont, etc.

Tu les regardes, on dirait qu’il n’y a jamais rien eu de construit en Côte d’Ivoire avant. Et pourtant, tel n’est pas le cas.

