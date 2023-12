Michel Onfray : « Jésus est un concept »

Michel Onfray s’empare d’un sujet plus grand que lui : Jésus. Et visiblement, le personnage titille l’athée qu’il affirme toujours être. Celui qui, jadis, publia un corrosif Traité d’athéologie s’attaque désormais au fond de l’affaire : la foi. Dans Théorie de Jésus. Biographie d’une idée (Bouquins), le philosophe s’est plongé dans les Écritures et en livre son interprétation, mêlant une érudition ébouriffante et une bonne dose de provocation, mais aussi une sensibilité au spirituel qui surprendra. C’est l’Évangile selon Michel Onfray. Le philosophe heurtera de plein fouet les croyants et ravira les athées, mais, et c’est l’intérêt de cet essai vigoureux, il remet au goût du jour un débat – une « disputatio », diraient les dominicains – qui dure depuis l’éternité.

Source : lepoint.fr

