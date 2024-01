Côte d’Ivoire – Jonathan GBA (médiateur évangélique) : « Élie Padah na pas été arrêté, il n’est pas en prison »

« On a appris que depuis plus de trois mois, Élie Padah fait l’objet d’une convocation. (…) Ses fils spirituels sont allés répondre à la convocation et ils ont mentionné que le prophète était en jeûne, en retraite, et qu’il viendrait répondre à la convocation après sa retraite spirituelle. Ce que la police a accepté. Il ne venait plus aux cultes parce qu’il avait peur d’être arrêté. Le 31 décembre, il avait une activité avec ses fidèles. Mais le 30 décembre, la police lui a encore demandé de venir répondre à la convocation. Son adjoint a expliqué aux policiers que cela se ferait après l’événement du 31 décembre.

Ce que la police a encore accepté. À notre grande surprise, mercredi, l’adjoint d’Élie Padah a donné une information qui est devenue virale pour dire qu’Élie Padah a disparu le 31 décembre et ils n’ont pas de ses nouvelles, ils ne savent pas où il se trouve. Je tiens à dire à tout le monde que, contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, il n’a pas été arrêté par la police. Nous avons vérifié auprès de la DST, des renseignements, de la préfecture de police, etc., pour voir s’il a été arrêté, il n’en est rien. On nous a fait comprendre qu’il est au bâtiment C à la MACA. Nous avons vérifié auprès des responsables de la prison. Il n’y a aucune présence d’Élie Padah à la MACA. Que ce soit aux bâtiments A, B et C, il n’y a aucune trace d’Élie Padah. » (…)

