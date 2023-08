Désiré Dallo, en sa qualité de parrain de la cérémonie d’investiture du président de la mutuelle de développement de Téhiri, a apporté son expertise dans les orientations de la gestion de cette mutuelle. En d’autres termes, en matière de développement communautaire. C’était samedi 5 août dernier dans ladite localité.

Homme d’actions inspirantes, mais aussi homme d’ouverture et de pondération dont les relations transcendent les clivages divers, Désiré Dallo est un référent de premier ordre porteur d’idées novatrices susceptibles de nourrir aussi bien les réflexions que les actions de la mutuelle de développement de Téhiri.



Selon Désiré Dallo, la gestion d’une mutuelle est une tâche à la fois exaltante, ardue mais surtout noble qui permet de toucher du doigt les leviers de changement menant au développement économique et social. “Vous avez donc à agir pour l’amélioration des conditions de vie des populations de Téhiri et les défis à relever pour y parvenir sont nombreux. Il s’agira entre autres d’être attentifs aux préoccupations locales à l’aide d’une approche participative”, a-t-il conseillé. Puis d’ajouter que la création de richesses en vue d’éradiquer la pauvreté s’articulera autour des questions telles que comment exploiter le potentiel humain et culturel du village en vue de l’orienter résolument vers le progrès. Mais aussi comment impliquer activement et durablement les jeunes et les femmes dans les activités génératrices de revenus. “Pour y arriver vous disposez dans ce village de modèles de compétences, de cadres courageux et déterminés. Il est possible de réussir lorsque l’on a foi en ses convictions, même en partant de rien ” a affirmé l’ex-ministre de Laurent Gbagbo

Tétéhi GOUTOH.

Correspondant permanent à Gagnoa

