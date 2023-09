7 – L’eau bénie est pour le Dieu salutaire auquel il faut faire ses actes adorations de demander à Dieu dans une bonne prière elle sert boire comme la commion

8 – La cendre sacrée est mélangée avec la poudre parfumée de toilette et joue le rôle d’objet de toilette il est le signe de témoignage des disciples de DÉHIMA

9 – La religion DÉHIMA ne veut pas la guerre entre le peuple. Elle veut la paix et la bonne marche.

10 – Les disciples DÉHIMA renoncent aux fétiches aux choses du Démon et suit la religion jusqu’à la mort.

11 – Les disciples de la religion DÉHIMA s’ils sont une fois malades ils se confessent parfaitement dans son cœur et se soigne à l’hôpital pour guérir.

12 – Elle est contre le mensonge et son représentant ne doit jamais caché la vérité aux hommes.

13 – Elle demande de faire la charité de faire le bien que le mal.

14 – Les disciples de DÉHIMA participent à toutes les manifestations musique danses et autres sauf danse fétichiste.

15 – Elle n’est contre aucune religion telle qu’elle soit.

16 – Elle empêche le prestige des hommes de mauvaise foi contre ses disciples et son église, protège le lieu où se trouve sa chapelle elle invite le peuple à se mettre sur le bon chemin pour gagner le ciel avec une âme pure.

L’expansion du culte s’est faite de bouche à oreille. Un homme était-il convaincu de l’efficacité de l’eau que donnait Marie Lalou, il en informait un proche qui lui aussi avait la possibilité d’aller en chercher.

« En 1947 une panne de moteur avait forcé un chauffeur de camion, un enfant du village passer la nuit Gagnoa. Ayant demandé hospitalité à un ami, il vit celui-ci, avant de se coucher, prononcer une prière puis boire une gorgée d’eau d’une bouteille qui se trouvait son chevet. Cette eau était une protection efficace contre les sorciers elle mettait à l’abri de toute tentative d’empoisonnement. L’eau venait de Lakota et son possesseur la tenait de Marie Lalou nom déjà connu du chauffeur. A son retour parmi les siens, le jeune homme parla de l’eau miraculeuse à son père qui se trouvait être le chef du village. Le père attendit d’avoir vendu sa récolte de café. Il confia ensuite le récit de son fils à son parent et ami Thomas, important notable. Tous deux se rendirent auprès de la prophétesse qui leur remit de son eau sacrée dite déhima. Revenus dans leur village, ils édifièrent sur ses instructions un petit enclos en palmes tressées (…) à intérieur duquel se trouve en effet une bouteille. En leur donnant l’eau, Marie Lalou avait ajouté : Ce que je te donne est une première chose. Il en existe une autre plus efficace. Quelque temps plus tard ayant peut-on croire, éprouvé les bienfaits de l’eau les deux hommes retournèrent auprès de Marie qui remit alors à Thomas un bois kusu en ajoutant. Tu vas creuser dans une maison un trou et au fond tu mettras de la cendre et tu planteras ce bois. Quand vous vous réunirez, tu te tiendras pour parler au pied de ce bois sur la cendre. C’est comme un tabernacle. Le bois en question est une croix haute un mètre d’environ avec la partie centrale entourée d’une bande étoffée. »

Le but du culte déhima, permettre à l’homme de se défendre contre les sorciers et leurs pratiques d’envoûtement, lui a valu une très grande renommée en très peu de temps. Dans les différentes localités de la colonie, les cases-chapelles poussent comme des champignons et le nombre des adeptes se multiplie de jour en jour.