Côte d’Ivoire : Nous devons aider le père et le fils à se remettre ensemble 

Les partisans de Charles Blé Goudé soutiennent que leur leader a fait Laurent Gbagbo. C’est plutôt ce dernier qui a fait le président du Cojep, répondent les pro-Gbagbo.

Le verbe “faire” me semble inapproprié parce qu’il attribue à l’un et à l’autre une prérogative qui pour les croyants revient à Dieu et seulement à Dieu. En effet, d’après la Bible, le Créateur fit d’abord le ciel et la terre et tout ce qu’ils contiennent, ensuite il déclara:”Faisons l’homme à notre image et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel”(Genèse 1,26).

Pour dire autrement les choses, il est faux de penser et d’affirmer que tel mortel a fait tel autre mortel. Ce qui est vrai en revanche, c’est qu’un individu peut avoir aidé un autre individu à un moment ou à un autre. L’aide de Blé Goudé en 2002 et en 2004 fut décisive quand le régime du président Gbagbo fut attaqué, puis était menacé d’être renversé. En retour, le président Gbagbo a aidé Blé Goudé à avoir plus de visibilité et de poids. L’argent et les biens matériels sont à inclure dans la notion de “poids”.

En langage terre-à-terre, “le père” a aidé “le fils ” et vice-versa à un moment où la République risquait même de s’effondrer.

Tous ceux qui aiment la patrie devraient, non pas relayer telle ou telle petite phrase assassine des deux hommes pour cogner leurs têtes, mais travailler à ce qu’ils fassent la paix. C’est dans cette logique qu’il convient d’inscrire l’initiative prise il y a quelques semaines par les chefs bhétés de Gagnoa.

Comme eux, soyons des bâtisseurs de ponts et non des bâtisseurs de murs. Aidons le père et le fils à se retrouver afin qu’ils puissent reprendre le combat pour la souveraineté de notre pays là où ils l’avaient laissé. Rappelons-leur et rappelons-nous que l’adversaire du Cojep et du Ppa-ci, c’est le Rhdp qui invente des mensonges pour détourner l’attention des Ivoiriens des milliards détournés à longueur de journée par ses cadres et diviser l’opposition.

Jean-Claude Djéréké

