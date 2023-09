Extrait de Des mythes aux mythologies. Nouvelle édition Auteur(s) : Carlier Christophe, Griton-Rotterdam Nathali

Ainsi, opposé au mythe populaire qui reflète un imaginaire ancien, le mythe philosophique, dont usent plusieurs auteurs, est un instrument de spéculation approchant, par une expression concrète et poétique, une vérité qui défie la représentation.

Les mythes romains

La correspondance entre les religions grecque et romaine est facile à établir. L’héritage culturel et sacré légué par la Grèce est reçu par Rome sans modification majeure, en dépit de pratiques rituelles beaucoup plus formalistes, notamment en matière d’oracles. Un tableau qui fait correspondre aux noms du panthéon hellénique ceux dont se servent les Romains fournit une clef pour passer d’un univers dans l’autre.

Ici encore des textes font défaut : ils ne furent jamais écrits, d’autant que les Romains furent moins friands et moins créateurs de mythologie que les Hellènes.

Toutefois, sous l’impulsion d’Auguste, naît au début de l’Empire une histoire mythique riche en héros nationaux. Nourri de lettres grecques et de légendes italiques, Virgile (70/71-19 av. J.-C.) imagine dans l’Énéide le difficile établissement du troyen Énée dans le Latium. Celui-ci franchit les mers (comme Ulysse dans l’Odyssée), triomphe de combats terrestres (comme Achille dans l’Iliade), apaise par sa piété le courroux de Junon et découvre enfin le berceau de Rome. Le mythe offre tardivement aux Romains la grandeur d’un passé héroïque : fils de l’épopée homérique et descendant de Vénus, Énée possède un double prestige littéraire et religieux.

Composant sa monumentale Histoire romaine à la même époque que Virgile, mais dans une optique différente, Tite-Live (64/59 av. J.-C.- 17 apr. J.-C.) s’enquiert des traditions orales avant de se fonder sur des documents plus sûrs. Mais son œuvre se veut historique : elle est l’écho et non le creuset du mythe.