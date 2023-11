L’Europe de l’Ouest envahie ? – Par Kobena I. Anaky (Ancien ministre ivoirien, auteur de « ALASSANE OUATTARA CONTRE LA NATION IVOIRIENNE»)

Ivoiriennes, Ivoiriens, à tous ceux qui sont nôtres.

Cette semaine, je me permettrai d’attirer votre attention sur un véritable vent qui tourbillonne sur toute l’Europe sociale donc politique; ses effets et développements dans la décennie à venir ne manqueront pas d’impacter fortement sur la vie des Africains subsahariens (Afrique noire) établis en Europe, mais également sur le curseur général de la relation entre les États européens et ceux d’Afrique Noire anciennement colonisés.

Ce phénomène a été résumé en une belle formule par des politologues : « Que doit faire l’Europe face à la montée de l’immigration de populations de souche non blanche (caucasienne) et de religion islamique ? ».

Depuis plus de 30 années, et avant même la crise du Covid 19, le grand débat public et politique dans les radios et télévisions d’Europe s’est concentré sur l’immigration, la nécessité d’y mettre immédiatement un terme, et souvent sur les possibilités de réduire la proportion de ceux venus d’ailleurs dans la population générale vivant sur le sol national ; En termes plus clairs, envisager le retour forcé vers leurs pays d’origine d’une partie de ses populations.

La quasi totalité des forces politiques est en train de s’approprier cette vision qui, il y a encore peu, ne s’affichait que dans l’extrême droite nationaliste et xénophobe, pour ne pas dire raciste. Et près de la moitié des pays d’Europe viennent de confier leur direction à des leaders politiques se déclarant militer sans aucune réserve ni ambiguïté pour le retour à la préférence nationale et à la fermeture des frontières aux ressortissants des régions qui, pendant plus d’un siècle, ont fourni des masses de travailleurs dont les efforts et la sueur leurs ont assuré le redressement et l’expansion économique qui a fait de l’Europe de l’Ouest l’une des régions les plus prospères et attrayantes au monde.

Que l’on s’apaise : ce n’est pas demain que l’Europe de l’Ouest, qui a été puissance colonisatrice sur tous les continents, pourra prétendre se refermer sur elle-même et prétendre trouver parade au flux de retour de mouvements migratoires qu’elle a suscité et encouragé dans les siècles passés. La France et la Belgique hébergent déjà une proportion de nationaux de souche maghrébine qui a dépassé déjà le seuil de toute velléité de réduction ou contrôle; L’Allemagne, avec près de cinq millions de Turcs et de Syriens intégrés à sa société et indispensables à son économie, se trouve logée à la même enseigne.

Les originaires d’Afrique Subsaharienne, nettement moins nombreux, ne devraient pas être ciblés et voué à l’ostracisme. Mais il se trouve que l’autre versant de ce débat sur l’immigration en Europe s’appelle LA PEUR DE L’ISLAM.

Cette Europe, qui a adoré le dieu Laïcité pour laisser ses églises et temples se vider, est en train de réaliser que l’islam est un concept qui englobe et spiritualité et vision de toute la société sans y faire de réels démarcations.

Or il se trouve que la grande majorité des Africains d’origine subsaharienne établis en Europe sont de confession musulmane dans la grande tradition de leurs aïeux du Sénégal, du Mali et de la boucle du Niger.

Bien que constituant une communauté bien différenciée, ce facteur religieux les fait ranger automatiquement sous la bannière arabo-musulmane. La plupart de leurs représentants l’acceptent et l’assument.

Mais par rapport aux futurs chocs sociétaux que connaîtra et vivra toute l’Europe de l’Ouest dans un futur proche, leur quiétude, leurs droits et leurs intérêts ne seront-ils pas menacés ?

Ils sont indispensables dans les professions sous tension et à haute pénibilité comme les travaux publics, l’assainissement, les transports, les prestations dans les hôpitaux et Ehpad, etc.

Nous invitons tous les États subsahariens à anticiper et mener une action collective, pour ne pas se retrouver devant des situations de crise. Car si nos frères nègres établis en Europe devaient un jour lancer un S.O.S, tous les Africains noirs se sentiraient concernés.

Je vous remercie.

Ministre Kobena I. Anaky

Retrouvez La chronique du Président Kobena I. Anaky, tous les mercredis, sur www.ladepechedabidjan.info

0