Dr JFA: Et si Jésus était une fiction littéraire?

Dr Jean Fils-Aimé détient un doctorat (Ph.D.) en Théologie de l’Université de Montréal (2003). Il est spécialiste des questions de religions et de cultures en modernité.

Il détient une Maîtrise en histoire médiévale (M.A.) de l’Université McGill (1997).

Il détient aussi une maîtrise en Administration Publique (M.A.P. ) avec une spécialisation en Management international de l’École Nationale d’Administration Publique de l’Université du Québec (2012);

​Il est auteur, chercheur en management interculturel et analyste politique. Il vit au Québec depuis près de 30 ans.

Jean est animateur depuis plus de 20 ans à la radio haïtienne de CPAM à Montréal et chroniqueur politique sur Radio Centre-Ville.

Ses émissions passent partout en Haïti et il est régulièrement invité sur différentes plateformes.



Son objectif: amener des pistes de réflexion afin de contribuer à l’avancement des peuples Noirs.



Jean a commencé son aventure sur YouTube depuis 2020 et est suivi par plus de 60 000 abonné.es à travers le monde.

Étant un docteur en théologie et ancien pasteur, il répond aux questions des abonnés et les guide spirituellement en les encourageant à tout remettre en question et à trouver les réponses en eux.

Conférencier et enseignant, il est souvent invité par les universités pour offrir des formations sur le racisme systématique.



Ses livres les plus populaires sont: Vodou je me souviens, Vaudou 101, Les églises évangéliques en Haïti: 200 ans de zombification, Haïti, miroir d’une société en décomposition avancée, et si on recommençait?



Son plus récent livre est sorti le 22 août 2021, et à pour titre: Être Noir, une fabrication occidentale, comment briser la matrice?

Source : jeanfilsaime.com

