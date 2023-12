Vodun Days : une célébration flamboyante des cultes et cultures Vodun en sa terre ancestrale du Bénin

Communiqué de presse

Le Gouvernement du Bénin s’est engagé à offrir au Monde la richesse des arts et cultures de son patrimoine Vodun. Cette ambition est incarnée à travers plusieurs de ses projets phares à rayonnement international, qui rappellent que le Bénin est le berceau du Vodun. Ainsi, le 31 octobre 2023, ont été annoncés les Vodun Days. Un évènement qui se déroulera à Ouidah et célébrera les arts, la culture et la spiritualité Vodun.

Les “Vodun Days” sont la nouvelle appellation du Festival Vodun qui se tenait chaque 10 janvier dans la cité historique. Ce nouvel événement vient célébrer avec flamboyance la traditionnelle Fête du Vodun.

Babalola Jean-Michel ABIMBOLA, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, souligne l’importance de cet événement : « Les Vodun Days, conçus pour attirer un public plus large, un public international, visent à célébrer les arts, la culture et la spiritualité Vodun dans un élan de redécouverte et de réappropriation de notre patrimoine. Cette initiative se présente comme une fenêtre privilégiée sur un héritage d’une richesse insoupçonnée, ouvrant la voie à une réflexion profonde et à la déconstruction des clichés. Le Vodun, avec son message d’amour, d’humanisme, de tolérance et de respect pour la nature, aspire à l’épanouissement intégral de l’individu dans toutes ses dimensions. Il s’impose ainsi comme un symbole de la diversité et de la complexité de l’altérité africaine », a-t-il déclaré.

Les Vodun Days se déclinent sur deux jours, les 9 et 10 janvier. Ce rendez- vous proposera une programmation célébrant la vitalité et la diversité des expressions cultuelles et culturelles du Vodun.

Des aménagements spécifiques ont été engagés pour créer un événement immersif d’envergure. Un parcours dans la « Cité-Musée de Ouidah » offrira une déambulation autour de 4 places emblématiques réaménagées : Place Maro, Esplanade du Fort Français, Place du Temple des Pythons et Forêt sacrée de Kpassé. Un couvent éphémère dédié à Vodun Mami sera installé face à la mer. Une scène sur la plage accueillera des artistes béninois et internationaux pour des concerts festifs. Le village des Vodun Days proposera de nombreuses animations, ainsi que la vente d’artisanat local ou encore des espaces de restauration. Enfin, des services additionnels permettront de faire des Vodun Days une expérience qualitative avec l’aménagement d’un camping proposant la location de tentes pour différentes catégories de publics et l’accès à une zone de parking dédiée.

Le 10 janvier, date officielle de la Fête des religions traditionnelles du Bénin, se célèbre chaque année sur tout le territoire national. Il est, depuis 1997, jour férié en République du Bénin. Les Vodun Days sont un temps fort qui offrent un coup de projecteur novateur sur cette fête religieuse annuelle. En effet, ce 10 janvier 2024 prend une nouvelle dimension avec les Vodun Days, autour d’un Cérémonial Vodun, qui se déploie dans l’écrin d’un espace scénique aménagé pour l’occasion, en présence des hauts dignitaires et des fidèles Vodun qui exécuteront chants et danses rituels.

Les Vodun Days s’inscrivent dans un programme global de valorisation du patrimoine Vodun. À travers l’édification du Musée International du Vodun à Porto Novo, la mise en œuvre de « la Route des Couvents Vodun», la production de l’évènement Vodun Days : le Bénin s’affirme en berceau du Vodun et en lieu de convergence de ce patrimoine cultuel qu’il a en partage avec de nombreux pays du Monde. Ces projets culturels et cultuels sont autant d’invitations pour venir à la rencontre et à la découverte d’un Bénin rayonnant, révélant la richesse de ses traditions. Tourisme, culture et art constituent un des principaux leviers de développement du Bénin à l’intérieur de ses frontières et de son rayonnement à l’extérieur de ses frontières.

Pour le ministre Babalola Jean-Michel ABIMBOLA, « le gouvernement a décidé d’intensifier les efforts dans les secteurs du tourisme, de la culture et des arts afin d’en faire le deuxième pilier d’enrichissement de l’économie et de création d’emplois ».

À Propos des Vodun Days :

Les Vodun Days, anciennement connus sous le nom du « Festival Vodun » du 10 janvier, sont un rendez-vous « temps fort » se tenant les 9 et 10 janvier, en plein cœur de la « Cité-Musée de Ouidah », au Bénin. A travers une ambitieuse programmation culturelle et cultuelle, les Vodun Days sont un évènement d’envergure, de rayonnement international, venant célébrer les arts, la culture et la spiritualité Vodun.

