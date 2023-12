Côte d’Ivoire – Après l’annulation de son congrès : « Le PDCI est contraint, dans la douleur, de boire jusqu’à la lie, la ciguë humiliante des avanies administrées à tous les partis politiques se réclamant de l’opposition en notre pays »  

Le samedi 16 décembre 2023, avec le Congrès extraordinaire électif annoncé du PDCI-RDA, le remplacement de feu le Président Henri Konan Bédié, aux commandes de ce parti, aurait été acté ; désormais, en Côte d’Ivoire, l’état des lieux et des forces politiques au regard de l’élection présidentielle de 2025, à venir, aurait été bien cadré.

D’un côté, un parti au pouvoir déterminé à poursuivre sa gouvernance, et, de l’autre, les partis de l’opposition, encore plus mobilisés pour la rupture, donc l’alternance.

La suspension de cette manifestation, sur décision de justice, suite à la saisine de deux cadres du PDCI, a fait l’effet d’un véritable tremblement de terre en ces bords de Lagune Ébrié où le début d’Harmattan accompagne finement les ambiances languides de fin d’année, prélude aux explosions que promet, juste après, le grand happening sportif et événementiel de la CAN 2023/2024.

Ceux qui veulent terminer l’année en positivant à l’extrême diront, avec sourire et aisance, que si le grand PDCI, qui peut se prévaloir premier parti de Côte d’Ivoire par son implantation et son lien à l’histoire du pays, a pu essuyer un camouflet aussi retentissant, c’est la démonstration, spectaculaire, que la Côte d’Ivoire du Président Alassane Ouattara est un véritable État de droit, et que le pouvoir judiciaire y est vraiment séparé de ceux du législatif et de l’exécutif.

Il y aurait donc, là, de quoi crier gloire, et célébrer le Président Alassane Ouattara, dont la qualité de gouvernance démocratique et le leadership pourraient faire ombrage à la griffe de Félix Houphouet Boigny lui même, le père de la Nation Ivoirienne !

Pour les autres, qui, nous osons l’affirmer, se composent de la quasi totalité de la population ivoirienne non adôlatrice, il est plus simple, lorsqu’il y a commission de fait, de chercher d’abord à savoir à qui le “scandale” profite.

La constitution ivoirienne et les codes civil et pénal, sans oublier la jurisprudence, offraient à la dame présidente de tribunal tous les recours pour permettre la tenue de ce congrès, quitte à assortir la validité de ses résolutions au règlement du contentieux soulevé, au niveau des instances du PDCI, et selon ses statut et règlement intérieur.

Elle a tiré vite, plus vite que tout ce qui aurait, en un sujet aussi brûlant que délicat, pu faire soupçonner l’ombre du Ministre de la justice, du Ministre de l’intérieur, du Premier Ministre, et du Chef de l’État. Toute l’Afrique retiendra donc que c’est vraiment en Côte d’Ivoire que l’on sait, au sommet de l’État, << laisser la justice faire son travail ! >>.

Mais si, avec tous les protagonistes de la scène politique ivoirienne et tous les observateurs, en interne comme à l’international, nous ne pouvons manquer de convenir que la sombre volonté qui caractérise le mieux le leader maintient ses forces d’exécution en état aussi ferme qu’inebranlable, que devons-nous présumer de toute la longue période d’avant les élections présidentielles de 2025 ?

Oui, 16 décembre 2023, première image d’une suite grosse de tous les dangers !

Un Chef de l’État se voulant un parangon de ce libéralisme d’État qui se vante de clore l’histoire et de se poser en conclusion du socialisme et du capitalisme ne devrait il pas, en premier souci, comme contre-feux, en son propre pays, un groupe de partis et forces politiques d’opposition bien organisé et structuré en force d’alternance, déjà partie prenante aux responsabilités de la gouvernance de l’État ?

Oui, aujourd’hui, au moment où l’on célèbre les 30 années du rappel à Dieu de son fondateur, Félix Houphouet Boigny, les délégués à un congrès du PDCI sont contraints, dans la douleur, de boire jusqu’à la lie, la ciguë humiliante des avanies administrées à tous les partis politiques se réclamant de l’opposition en notre pays ;

Ils retourneront à leurs bases hantés par le spectre de la dissolution/intégration au RHDP/RDR de Alassane Ouattara qui continue à afficher, sans gêne aucune, les logos et couleurs des partis qui ont dénoncé l’alliance initiale RHDP pour les mêmes et intolérables raisons.

l’Empereur Ouattara ne daigne plus dissimuler qu’il rêve toujours d’un grand parti unique aux couleurs de son houphouetisme à lui, qui n’aurait qu’à composer, avec condescendance, avec une opposition encore dans les strates de la reconstitution, et qui aura encore besoin de temps pour reoccuper son espace sociologique normal.

Ouattara et son RHDP auront donc 2 années pour parachever les préparatifs d’une victoire qu’ils ne rêvent qu’éclatante et historique, alors que tous ceux qui ne seront pas de leur bord dépenseront toute leur énergie à apaiser et gérer des feux internes !

Mais nous nous entetons à vous répéter, Ivoiriennes et Ivoiriens, que l’histoire ne s’arrête pas, que la vie des peuples et nations est composée de rivières et fleuves au flux ininterrompu, surmontant les brefs instant d’étiage, avec cette belle inconnue des sauts qualificatifs imprévisibles qui renversent tous les facteurs et changent les données.

Les congressistes du PDCI sont retournés chez eux, ce samedi 16 décembre, meurtris et frustrés, mais dans le calme et la dignité, parce que tous convaincus que cette débâcle commanditée pouvait générer des victoires.

À partir de ce lundi 18 décembre, les fédérations du PDCI, sur tout le territoire ivoirien, devront s’organiser pour faire face à un afflux inhabituel de demandes d’adhésion.

De milliers d’Ivoiriennes et Ivoiriens anonymes, qui n’auront pu “encaisser” cet énième outrage à leur pays et peuple.

Ainsi va le monde, ainsi va la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui.

Que la Côte d’Ivoire soit bénie !

Ministre KOBENA.I. ANAKY

Président du MFA

Retrouvez La chronique du Ministre Kobena I. Anaky, tous les mercredis, sur www.ladepechedabidjan.info

0