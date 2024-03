Gouvernance d’Alassane Ouattara en Côte d’Ivoire : Depuis le Salon du Livre Africain à Paris, Kobena Anaky fait une analyse critique de ses répercussions sur l’unité nationale.

« Alassane Ouattara contre la nation ivoirienne » est une œuvre qui évalue l’action de l’actuel président ivoirien depuis son accession au pouvoir. Selon Kobena Anaky, l’auteur de l’ouvrage, la politique d’Alassane Ouattara suscite des préoccupations intenses quant à ses implications pour l’avenir du pays. Au cœur de ces inquiétudes se trouve non seulement la gestion économique et politique, mais aussi l’impact sur l’identité nationale et l’unité du peuple ivoirien.

Participant au Salon du Livre Africain à Paris, dimanche 17 mars 2024, pour la présentation de sa publication, Kobena Anaky, président du Mouvement des Forces de l’Avenir et ancien ministre ivoirien des transports, examine, dans une déclaration livrée à La Dépêche d’Abidjan, les défis et les dangers potentiels auxquels la nation ivoirienne est confrontée sous le règne d’Alassane Ouattara.

L’un des principaux points critiqués réside dans la gestion économique du pays. Kobena Anaky pointe du doigt la corruption généralisée et l’endettement massif qui minent l’économie ivoirienne. Des lacunes structurelles dans des secteurs clés comme l’éducation soulèvent des craintes à propos de la viabilité à long terme du développement du pays.

Une autre préoccupation majeure est l’accentuation des divisions ethniques et religieuses sous le règne d’Alassane Ouattara. L’auteur souligne la stratégie du président pour accroître les clivages entre le nord et le sud du pays, ainsi qu’entre les communautés musulmanes et chrétiennes. Ces divisions menacent l’unité nationale et pourraient compromettre la cohésion sociale à long terme.

Face à ces enjeux, le Président du MFA exhorte à une prise de conscience collective et à une action concertée. Il met en garde contre les conséquences désastreuses pour l’identité nationale ivoirienne si les tendances actuelles persistent. La nécessité d’un moment de réflexion et d’un engagement en faveur de la préservation de l’unité nationale est soulignée comme impérative pour l’avenir de la Côte d’Ivoire. À travers cette analyse critique de la gouvernance d’Alassane Ouattara, l’ancien ministre ivoirien met en relief les réalités significatives auxquelles la Côte d’Ivoire est confrontée. Au-delà des questions économiques et politiques, les tensions ethniques et religieuses constituent une menace grave pour l’unité nationale.

Kobena Anaky soulève également des interrogations concernant l’intégrité du processus électoral. Il préconise la réforme du registre général de la population afin d’assurer l’équité et la transparence des élections. Le président du MFA insiste sur le fait qu’une liste électorale sans irrégularités serait défavorable à Alassane Ouattara et à ceux qui soutiennent son régime. Il souligne l’importance du processus électoral comme seule voie pour instaurer le changement politique, et met en avant le pouvoir du vote comme moyen de résistance contre les tendances autoritaires, pour mettre fin aux pratiques qu’il considère néfastes pour la démocratie en Côte d’Ivoire.

