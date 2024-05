Augmentation choquante de l’exploitation et des abus sexuels des enfants en ligne dans toute l’Afrique.

De nouveaux rapports accablants émanant de deux des principaux groupes de défense des droits de l’enfant en Afrique ont mis à jour l’augmentation choquante de l’exploitation et des abus sexuels des enfants en ligne sur le continent.

Les conclusions de l’African Child Policy Forum (ACPF) et de ChildFund indiquent notamment que dans certains pays, environ un cinquième des enfants de moins de 17 ans ont reçu des demandes non sollicitées en ligne pour parler de sexe ou d’actes sexuels. Rien qu’en Afrique du Sud, un tiers de ces demandes ont abouti à une rencontre en personne.

L’attitude omniprésente selon laquelle les crimes en ligne ne sont pas des crimes réels a créé une atmosphère de non-droit virtuel”, a déclaré le Dr Joan Nyanyuki, Directeur Exécutif de l’ACPF. “L’Afrique est témoin d’un problème qui est en forte augmentation et les preuves montrent que l’Afrique pourrait être la nouvelle frontière pour les prédateurs sexuels en ligne”.

Ce qui est encore plus alarmant, c’est l’âge extrêmement jeune de nombreuses victimes d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants en ligne (OCSEA [1] ). Bien qu’il n’y ait pas d’études montrant l’ampleur de l’exploitation et des abus sexuels en ligne sur les enfants dans toute l’Afrique, une enquête a montré que plus de 60 % des victimes non identifiées étaient de jeunes enfants, y compris des nourrissons et des enfants de moins de 18 ans et 65 % étaient des filles.

“L’inadéquation des lois et des services, y compris les systèmes de surveillance basés sur des technologies balbutiantes et les services de police scientifique numérique gravement sous-développés sur la criminalistique numérique, ont créé une opportunité et un terrain fertile pour les criminels sexuels potentiels”, a déclaré Chege Ngugi, Directeur Régional de ChildFund pour l’Afrique.

“La question clé pour les pays africains est de savoir s’ils sont suffisamment préparés pour assurer une meilleure protection des enfants en ligne. Voici quelques-unes des conclusions présentées dans les trois nouvelles notes d’orientation de l’OCSEA rédigées par les deux organisations :

En Éthiopie et au Mozambique, près d’un tiers des enfants âgés de 12 à 17 ans ont partagé des informations personnelles avec des inconnus en ligne. 19 % des enfants âgés de 9 à 17 ans en Afrique du Sud et 21 % des enfants âgés de 15 à 17 ans en Ouganda ont reçu des demandes non désirées en ligne pour parler de sexe ou d’actes sexuels. Jusqu’à 13 % des enfants et jeunes de 12 à17 ans au Kenya et au Mozambique ont été menacés ou ont fait l’objet d’un chantage pour se livrer à des activités sexuelles en ligne. En moyenne, 7% des enfants ont partagé des images sexualisées d’eux-mêmes en ligne. Un tiers des enfants et jeunes de 9 à17 ans en Afrique du Sud et plus d’un quart des enfants et jeunes de 12 à17 ans au Mozambique ont rencontré un inconnu en physique à la suite d’une rencontre en ligne.

“L’impact des abus sexuels et de l’exploitation des enfants – qu’ils soient physiques ou en ligne – est énorme”, a déclaré le Dr Nyanyuki. “Les enfants subissent de graves dommages physiques, psychologiques et sociaux. Les victimes d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants déclarent souvent éprouver des sentiments d’anxiété, de culpabilité, de honte d’estime de soi, de stress post-traumatique, de toxicomanieet d’alcool et de dépression”.

Les notes d’informations détaillent également les différents types d’auteurs d’OCSEA et les moyens qu’ils utilisent pour mener à bien leurs activités criminelles.

Ils identifient cinq grands types de criminels :

Les commerçants qui collectent et partagent de la pornographie enfantine, alimentant ainsi le marché de la maltraitance. Les réseauteurs qui mettent en place et participent à des réseaux sociaux spécifiquement destinés aux pédocriminels. Les toiletteurs qui se livrent à des échanges sexuels inappropriés avec des enfants. Les voyageurs qui localisent des enfants à abuser. Les trafiquants qui recrutent, transportent, transfèrent, hébergent ou accueillent des enfants à travers les frontières internationales.

“Les facteurs à l’origine de l’OCSEA en Afrique sont très similaires à ceux observés dans d’autres parties du monde”, a ajouté M. Ngugi. “Mais l’Afrique est le continent où le nombre d’utilisateurs d’Internet croît le plus rapidement – un espace généralement anarchique qui encourage les criminels à commettre ces crimes.

Les deux organisations identifient de multiples voies criminelles menant à l’OSEAC en Afrique, notamment, la production, la distribution et la possession de pornographie enfantile; la sollicitation d’enfants en ligne; le sexting ; l’extorsion sexuelle d’enfants (“sextorsion”), la pornographie de vengeance, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la prostitution infantile en ligne, l’exploitation des enfants à des fins commerciales, la prostitution infantile en ligne, etc.bL ACPF et ChildFund conviennent également que la législation et la politique actuelles sont terriblement inadaptées. Elles notent qu’en 2021, 30 pays africains ne disposaient d’aucune loi ou politique sur la cybersécurité – même pas à l’état de projet – et formulent un certain nombre de recommandations à l’intention de l’Union Africaine (y compris le Comité Africain sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant), aux communautés économiques régionales, aux gouvernements nationaux et aux organisations de la société civile.

Sensibiliser les décideurs politiques, les praticiens, les enfants, les familles et le public. Adopter de nouvelles lois et politiques et renforcer celles qui existent déjà. Mettre en œuvre et appliquer ces lois et politiques. Renforcer la collaboration intersectorielle, interrégionale et transnationale. Renforcer les capacités des professionnels tels que les policiers, les procureurs, les juges et les magistrats, les avocats, le personnel des salles d’audience et les travailleurs sociaux Exploiter les innovations et les solutions technologiques pour renforcer la sécurité des enfants en ligne en vue de dissuader les potentiels auteurs d’infractions. Investir dans la recherche, la collecte de données et de preuves.

“Dans toute l’Afrique, différentes mesures politiques ont été conçues et mises en œuvre pour renforcer les systèmes de protection de l’enfance existants en vue de mieux protéger les enfants en ligne”, note M. Ngugi. “Cependant, les progrès sont encore entravés par le manque de preuves et de compréhension des abus sexuels et de l’exploitation des enfants en ligne, par l’absence de réglementations efficaces et par les capacités technologiques limitées.

ACPF

À propos de l’ACPF

L’African Child Policy Forum (ACPF) est un centre panafricain indépendant et à but non lucratif de recherche politique et de plaidoyer sur l’enfant africain. Il a été créé en 2003 en raison de la situation préoccupante de l’enfant africain et de la nécessité pour les Africains de s’impliquer dans la recherche et le plaidoyer. Plus d’informations ici.

0

Veuillez laisser ce champ vide Adresse e-mail *