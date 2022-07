“Le christianisme est une secte du judaïsme. Aux débuts, judaïsme et christianisme sont très intriqués.”

Interview

L’antisémitisme, une idée neuve. Pour Riccardo Calimani, on ne peut parler d’antisémitisme qu’à partir du XVIIIe siècle. Auparavant, l’histoire du peuple juif s’est développée à l’ombre d’un antijudaïsme religieux et théologique. Entretien. RICCARDO CALIMANIL’Errance juive ,la Dispersion, l’exil, la survie, 362 pp. (tome 1) De l’ère des ghettos à l’émancipation, 474 pp. (tome 2) Traduit de l’italien par Maurice Darmon. Diderot éditeur, «Arts et Sciences», 165 F chaque volume.

Comment, en vingt siècles, on est passé de l’antijudaïsme chrétien à l’antisémitisme «aryen», comment, donc, un différend religieux s’est transformé en condamnation raciale, telle est l’histoire que raconte l’Errance juive de Riccardo Calimani. Que le Juif errant ait été humilié, persécuté, massacré au nom du christianisme ou de la pureté de la race, ne change pas fondamentalement les choses, mais il est essentiel pour l’avenir, en revanche, de rappeler que les souffrances infligées au peuple juif n’ont pas de raisons que l’histoire ne puisse expliquer. Ce refus de toute métaphysique sur un sujet qui pourtant en regorge est l’apport indéniable de Riccardo Calimani. Sans Etat et sans armée, sans guerres ni généraux, bref, sans les institutions et les événements qui d’ordinaire façonnent l’identité des nations et en ordonnent la mémoire, les communautés juives ont partagé l’histoire et la langue des pays d’accueil et ont su, en ouvrant leur culture à la plus grande pluralité d’apports, renforcer leur propre singularité. Torah, Talmud, Zohar; orthodoxie et kabbale; rationalisme philo- sophique et messianisme mystique: ce n’est pas la mentalité mais les mentalités juives qu’il s’agissait de reconstituer, si nombreuses et diverses ont été dans le temps les solutions pour s’adapter. Le style du récit compte pour beaucoup dans la réussite d’un ouvrage qui se veut «une aide» pour mieux comprendre les causes des horreurs, mais surtout pour en prévenir la répétition.

Historien du judaïsme et essayiste ­ dont l’un des ancêtres fut un rabbin influent dans la Venise du XVIIIe siècle ­, Riccardo Calimani est l’auteur de l’Histoire du ghetto de Venise (Stock, 1988) et l’actuel directeur pour la Vénétie de la Rai, la chaîne publique de la télévision italienne. Nous l’avons rencontré à Paris.