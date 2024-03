La victoire de l’opposition aux dernières élections présidentielles au Sénégal suscite un espoir considérable au sein d’une partie de l’opinion africaine. Elle est perçue comme un triomphe sur le système françafricain, symbolisé par le président sortant, Macky Sall, et est interprétée comme un succès contre le colonialisme. Mais peut-on réellement espérer un changement significatif tant que l’impérialisme arabe, tout aussi pernicieux que l’influence occidentale en Afrique, continuera d’être ignoré ?

Dans un discours diffusé sur les réseaux sociaux, alors que son parti était encore dans l’opposition, Ousmane Sanko incite à l’action et à la résistance contre ce qu’il considère comme les forces oppressives qui entravent le progrès de l’Afrique, notamment du Sénégal.

Le leader du parti dissous des « Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité » souligne la nécessité de se libérer du mensonge et de la domination, souvent perpétrés avec la complicité des autorités locales.

Critiquant vivement la gouvernance dans la plupart des pays africains, qualifiée de « scabreuse », l’ancien opposant à Mack Sall dénonce les conséquences néfastes sur le Sénégal, telles que le chômage et le manque d’infrastructures sanitaires et éducatives.

Il aborde par ailleurs le complexe des dirigeants africains face à l’étranger et fustige leur complicité avec les puissances étrangères. « Le combat que nous avons commencé, c’est un combat pour l’Afrique, pour sa libération. Le mensonge, la domination, avec la complicité de nos autorités complexées devant l’étranger, cela doit cesser et ça va cesser. Et c’est ce combat que nous avons lancé », soutient-il.

De fait, cette déclaration expose un profond problème de soumission et de dépendance envers des intérêts étrangers qui agissent sur les décisions politiques et économiques au détriment des intérêts nationaux africains.

Le complexe évoqué découle de divers facteurs historiques, culturels et politiques, y compris les vestiges du colonialisme, les relations de pouvoir asymétriques et les pressions économiques externes.

En mettant en lumière ce phénomène, Ousmane Sanko cherche à susciter une prise de conscience quant à la nécessité pour les dirigeants africains de faire preuve de davantage d’indépendance et de fermeté dans la défense des intérêts de leurs peuples.

La réflexion du politicien sénégalais fait en effet ressortir l’importance d’une gouvernance plus autonome et souveraine, capable de promouvoir le développement et le bien-être des populations africaines sans se soumettre à des influences extérieures contraires à leurs intérêts.

Ousamane Sanko évoque également des figures historiques telles que Sankara et Lumumba, afin d’établir un lien avec les luttes passées pour l’émancipation africaine, insistant sur les conséquences désastreuses de l’ingérence étrangère et des coups d’État sur le continent.

Il met en garde contre les effets dévastateurs d’un échec dans ce combat, et souligne qu’une fois de plus, l’Afrique risque de sombrer dans la misère pour une durée considérable si l’on n’y prend garde.

Malgré les défis, Ousmane Sanko exprime une détermination ferme à remporter cette lutte. Il indique que la victoire est nécessaire, quelle que soit la voie choisie.

Dans la même lancée, à l’occasion de sa première sortie après la proclamation des résultats présidentiels, Bassirou Diomaye Faye a déclaré être le « candidat du changement de système » et d’un « panafricanisme de gauche ». Le nouveau président sénégalais ambitionne le rétablissement de la « souveraineté » de son pays, bradée selon lui à l’étranger.

Ici se trouve le cœur de la question : qui est cet « étranger » qui a soumis les Africains à un point tel qu’ils ne sont plus maîtres de leurs destinées ? L’Occident, bien sûr ! C’est lui, le coupable tout désigné qui pille les ressources de l’Afrique et entrave son développement, selon une idée largement répandue sur le continent. Soit. Cependant, les conséquences de la domination arabe sont également considérables, bien qu’elles soient rarement discutées et il semble y avoir une sorte d’omerta en ce qui concerne l’implication des Arabes dans l’érosion de la culture africaine, avec toutes ses formes d’aliénation.

Ousmane Sanko a déclaré : « Le combat que nous menons est celui de la libération du Sénégal. Contre toute forme de domination, mais aussi contre cette gouvernance corrompue qui se maintient depuis 60 ans. » Il est évident que l’hégémonie n’est pas seulement occidentale, contrairement à ce que beaucoup veulent faire croire. Tout comme le christianisme est un vecteur de la civilisation occidentale, l’islam propage également la culture arabe en Afrique. Par exemple, la disparition des langues africaines est palpable à travers l’utilisation prédominante des langues coloniales au détriment des langues locales.

Le continent porte les lourdes séquelles d’un passé esclavagiste et colonialiste violent, une histoire qui doit être pleinement connue des Africains.

Les tragédies subies par ce peuple l’ont aliéné à un tel point qu’il est devenu étranger à sa propre identité. Être musulman ou chrétien est un fait banal pour les Africains contemporains, qui ignorent souvent que ceci découlent en grande partie de la brutalité de la traite négrière, de l’esclavage et de la colonisation.

Face au drame africain, l’Union africaine préconise le Panafricanisme et la Renaissance culturelle de l’Afrique afin de libérer le continent de l’impérialisme occidental et arabe, qui ont imposé des croyances étrangères aux Noirs, leur inculquant un paradigme totalement exogène. Il est fortement recommandé d’enseigner l’Histoire Générale de l’Afrique pour remédier à l’ignorance généralisée sur le passé du continent, car l’histoire de l’humanité et de l’Afrique ont été travesties par les puissances dominantes. La conscience historique est le socle de toute émancipation, elle est nécessaire à la réalisation de la renaissance culturelle. En somme, la compréhension de l’histoire est essentielle pour parvenir à une libération et à un renouveau culturel.

Espérons que les nouveaux dirigeants africains, qui se réclament de plus en plus de l’idéologie panafricaniste, embrasseront ce projet comme le président Thabo Mbeki, qui en a fait son fer de lance.

K.G.I.

