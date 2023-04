On rappelle que le très populaire culte africain d’Isis Mari, introduit par les Egyptiens en Asie et en Europe, avait été vivement combattu, puis finalement utilisé par les Hébreux puis les Romains, pour créer le Christianisme. Au début et pendant des siècles donc, la vierge et son divin fils l’enfant roi Horus, étaient représentés noirs comme les Africains qu’ils étaient. C’est donc devenu une vérité à bannir aujourd’hui, au point de faire de grossières falsifications en plein jour.

Source :Lisapo ya Kama-Histoire Africaine Pour en savoir plus sur le culte d’Aïssata (Isis) et comment il a été utilisé pour faire naitre le Christianisme, cliquez ici https://www.lisapoyakama.org/disis-au-christ-enquete-sur…/