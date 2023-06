En 2020, le bureau des statistiques israéliennes estimait que 78% des juifs vivant en Israël y sont nés. Que savent-ils du christianisme, du juif le plus connu au monde : Jésus ? Trois chercheuses israéliennes se sont penchées sur la question de l’enseignement du christianisme en Israël et ce n’est pas à son avantage.

Pour la première fois depuis 2000 ans, les juifs en Israël peuvent vivre leur religion comme un fait majoritaire. C’est-à-dire qu’ils peuvent le vivre sans référence au christianisme. Quand 78% des juifs vivant dans l’Etat hébreu y sont nés, que savent les jeunes israéliens de la religion chrétienne ? « Pas grand-chose », viennent de conclure trois chercheuses de l’Université ouverte d’Israël dans un ouvrage intitulé Jésus était un juif : présentation des chrétiens et du christianisme dans l’éducation nationale israélienne (1) et dont l’objectif était de comprendre la manière dont le christianisme est enseigné dans les écoles israéliennes.

Les récits construits et enseignés à l’école, parce qu’ils révèlent l’état d’esprit de tout un peuple, sont intéressants à analyser. Orit Ramon, Inès Gabel et Varda Wassermann ont donc décortiqué les manuels des écoles publiques et sionistes religieuses, et décrypté les attitudes des professeurs.

« Les Israéliens connaissent peu, ou très mal le christianisme », déplore Orit Ramon. Il est d’abord peu enseigné. Quand il l’est, c’est au travers de livres d’histoire, et non de religions. « Ce détail est important, souligne la chercheuse, puisque l’Histoire y est lue du point de vue juif et des persécutions qu’ils ont subies. »

La responsabilité des chrétiens dans l’organisation de l’Holocauste est en permanence pointée du doigt. « Cela nourrit l’idée que les chrétiens sont les ennemis tout en renforçant l’identité nationale juive. Comme dans tout pays en guerre, la vérité est sacrifiée sur l’autel du nationalisme », déplore David Neuhaus, supérieur des jésuites de Terre Sainte et directeur de l’Institut biblique pontifical à Jérusalem. Né dans une famille juive et ordonné prêtre en 2000, il œuvre depuis à la création de ponts entre juifs et chrétiens.

Rejet de tout ce qui n’est pas juif

Le christianisme n’est par ailleurs jamais abordé dans sa diversité. L’Église catholique est la seule référence utilisée pour parler des chrétiens. Exit les protestants, les orthodoxes et toute la complexité de cette religion, associée dans certaines écoles religieuses sionistes à des stéréotypes négatifs. Le christianisme serait ainsi une « religion inférieure, fondée sur l’idolâtrie et le vol des Écritures », énumère le père David Neuhaus.

