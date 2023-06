JOURNALISM TRUST INITIATIVE

Le Bureau norme audit (BNA) de Côte d’Ivoire devient le premier certificateur africain de médias engagés dans la norme Journalism Trust Initiative (JTI). Ce référentiel international, développé par Reporters sans frontières (RSF), permet de mesurer la fiabilité du journalisme.

C’est une avancée notable dans le développement de la Journalism Trust Initiative (JTI) en Afrique. Le Bureau norme audit (BNA) de Côte d’Ivoire a reçu la validation du Système ouest-africain d’accréditation pour certifier les médias africains (SOAC) selon le référentiel de la Journalism Trust Initiative (JTI).

La JTI est déployée en Afrique depuis 2021. À l’instar du Studio Kalangou au Niger, qui est le premier à avoir reçu la certification JTI, plus de 300 médias sur le continent se sont engagés dans le processus. En raison d’un contexte où il est de plus en plus difficile de distinguer les contenus façonnés par des intérêts particuliers, de ceux produits par des professionnels de l’information indépendants, la certification de médias est une garantie pour le grand public d’avoir accès à une information de confiance. L’ensemble du processus gagne en crédibilité lorsque le certificateur fait régulièrement évaluer ses compétences par l’accréditeur autorisé, notamment le SOAC, l’organisme dédié de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

“L’émergence d’un certificateur pour l’Afrique renforce le développement de la JTI sur le continent, territoire où elle rencontre le plus d’engagements de la part des médias. Nous saluons ce déploiement favorable pour la promotion du journalisme fiable. L’équipe de la JTI est à l’écoute des médias qui souhaitent rejoindre le processus.” déclare Christophe Deloire, Secrétaire général de RSF.

Plusieurs éléments sont vérifiés pendant l’audit de certification selon le référentiel JTI : l’identité des médias, de leurs propriétaires et de l’équipe de direction, leur mission éditoriale, la localisation et les coordonnées de la rédaction. Le professionnalisme, notamment le respect des règles déontologiques, et la responsabilité sont également étudiés. L’équipe de JTI accompagne, par l’octroi de subventions, la mise en œuvre de ces différents axes en fonction des ressources disponibles.

“BNA est honoré de devenir le premier certificateur africain des médias et s’engage à l’accomplir avec rigueur et à couvrir toute la région. L’objectif de la JTI d’élever la transparence dans le journalisme s’aligne avec la mission du BNA de renforcer la confiance dans les services en Afrique par le biais de la certification.” Olga Kouassi, directrice générale de BNA

Pour accréditer les certificateurs des médias, le SOAC utilise deux référentiels : la norme ISO/CEI 17065:2012 “Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, processus et services” ; et le référentiel JTI, lui-même approuvé par le Comité européen de normalisation (CEN) dans le cadre d’un accord d’atelier intitulé CEN – CWA 17493:2019, “Journalism Trust Initiative” pour les contenus journalistiques distribués par les médias.

“RSF, en optant pour l’accréditation pour faire valider la compétence de certificateurs de médias, a fait le choix judicieux de s’aligner sur les meilleures pratiques internationales,” considère le représentant résident en Côte d’Ivoire et directeur général du SOAC, Marcel Gbaguidi.

Vous représentez un média et vous souhaitez examiner vos pratiques selon les critères de la norme JTI ? Reporters sans frontières met à votre disposition cette plateforme d’auto-évaluation : jti:app.