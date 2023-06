Macky Sall (Sénégal), Azali Assoumani (Comores), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud) et Hakainde Hichilema (Zambie) accompagnés du Premier ministre égyptien se sont rendus à Kiev le 16 juin 2023, puis à Saint-Pétersbourg le lendemain. Mettre fin à la guerre en Ukraine serait le but de cette mission de bons offices que plusieurs chefs d’État africains ont refusée parce qu’elle leur paraissait inappropriée et suspecte. Ladite mission est en effet commanditée par une fondation appartenant à un Européen.

Combien de dollars ou d’euros nos “médiateurs” ont-ils reçus pour mener cette mission? Mais ont-ils déjà éteint le feu qui ravage la Libye depuis que le colonel Kadhafi a été sauvagement assassiné par l’Otan? Ont-ils fini de réconcilier les deux généraux soudanais Al Burhane et Hemedti dont la guerre fratricide a déjà provoqué de nombreuses pertes en vies humaines ainsi que l’exil de milliers de Soudanais ? Ont-ils apporté la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en demandant à Paul Kagame de cesser de soutenir militairement les rebelles du M23? Sont-ils certains de faire mieux que les présidents chinois et turc dont la facilitation a été acceptée par les présidents russe et ukrainien? Savent-ils que ce sont les pays occidentaux qui sont en guerre contre la Russie en Ukraine, tout simplement parce que Poutine s’est opposé à ce que l’Otan arrive aux portes de la Russie?

Il y a quelque temps, en effet, le quotidien allemand “Der Spiegel” confirmait les accusations de la Russie selon lesquelles l’Otan a violé un accord conclu juste après la chute du mur de Berlin et stipulant que l’adhésion à l’Otan des pays de l’Europe de l’Est était une chose inacceptable. La délégation africaine partie rencontrer Poutine et Zelensky ne se souvient-elle pas que des centaines d’étudiants africains fuyant la guerre en Ukraine furent empêchés en février 2022 d’entrer en Europe parce que leur peau était différente de celle des Ukrainiens?

Certains Africains doivent cesser de se rendre ridicules. Ils doivent arrêter de se laisser instrumentaliser par des Européens qui, non seulement payèrent l’Afrique en monnaie de singe après la Seconde Guerre mondiale (je pense, entre autres, au massacre des anciens combattants africains dans le camp de Thiaroye le 1er décembre 1944), mais s’abstiennent aujourd’hui de lui fournir la logistique et l’arsenal militaire qui lui permettraient de combattre efficacement le terrorisme. Pourquoi devrions-nous hésiter à apporter un soutien franc et clair à un peuple qui hier aida certains pays africains (Angola, Mozambique, Afrique du Sud, Algérie, Guinée-Bissau, Zimbabwe, etc.) à se débarrasser du colonisateur? Les Soviétiques ne volèrent-ils pas au secours de la Guinée quand elle fut abandonnée du jour au lendemain par la France suite au “non” d’Ahmed Sékou Touré à la communauté franco-africaine voulue par Charles de Gaulle? Aujourd’hui, la Russie n’est-elle pas aux côtés des Centrafricains, Maliens et Burkinabè en lutte pour leur vraie indépendance?

Ne nous trompons ni de combat ni d’amis!

Jean-Claude DJÉRÉKÉ

0