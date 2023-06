Faites une lecture attentive de l’Ancien Testament. Essayez de décrire YHWH ou ‪‎Jéhovah‬ selon les textes. La conclusion que ce Dieu national juif a des caractères d’un monstre sanguinaire est une question de vérité et d’honnêteté intellectuelle. YHWH est un Dieu guerrier terrassant hommes, femmes et enfants afin de faire place à son peuple élu, Israël. Et même là, étant toujours en colère, il ne manque pas de punir à mort son propre peuple pour désobéissance. Ce Dieu de la Bible, ce dieu-national-juif, c’est Lui, celui qui aurait massacré les Premiers-nés d’Egypte, ordonné la destruction de plusieurs villes, demanda à Moïse de passer par l’épée ceux qui le contestait. En son nom, Élie aurait aussi passé par l’épée les adorateurs de Baal.

Non content de faire des malheurs sur la terre, cet inventeur aurait créé un feu ardent pour rôtir les âmes de ceux qui par manque de preuves ne croiraient pas en lui. Notons que même si les théologiens donnent une autre définition de l’enfer, le terme biblique nous parle de feu et d’un lieu de souffrance atroce.

Et comble de son sadisme, ce Dieu aurait inventé un plan de torture et de meurtre pour nous montrer Ô combien il nous aime : laisser son fils mourir sur une croix après d’atroces souffrances. Tout ça pour nous dire combien son amour est grand. N’est-ce pas un Dieu plus cruel que nos dictateurs ? Imaginez s’il y avait des blogueurs, des journalistes ou des défenseurs des droits de l’homme à cette époque!

Or la question du Salut et de l’envoi hypothétique de Jésus par un Dieu-Amour, aimant tellement ses créatures pour sauver l’humanité est suspendue à ce Dieu de l’Ancien Testament. Et là vous découvrez toute l’erreur.

D’autre part il suffirait même de démontrer que Adam et Ève n’ont jamais existé pour que la foi en un Fils de Dieu sauvant l’humanité tombe à l’eau. Car on ne peut concevoir le plan du salut sans le péché originel hypothétique du jardin d’Eden. Or de toute évidence et d’après les exégètes eux-mêmes, l’histoire du jardin d’Eden est digne seulement d’une fable.

Le plan concocté par un Dieu pour sauver l’humanité, s’il est vraiment planifié et exécuté par un Dieu et ses anges conseillers, est une aberration en matière de stratégie. Encore que l’auteur serait Dieu ! Moi-même, simple humain, si je devrais dessiner un plan pour sauver les hommes, je ferai bien mieux que le Dieu de la Bible.

Ceci dit, je ne mets pas en accusation l’Etre transcendant qui est, et qui est hors de la Bible et du Coran. Mais je pense simplement que cette histoire ou ces histoires racontées dans la Bible n’ont d’importance qu’au niveau du microcosme juif et ne peuvent pas constituer des faits universels. Je refuse de prendre la volonté et les erreurs des hommes pour une révélation de Dieu. Aucun texte ne peut prétendre contenir la volonté de Dieu. Parler au nom de Dieu est l’arnaque qui dure encore et qui malheureusement continue d’être sanctifiée par les foules. Vous ne pouvez imaginer ma colère lorsque j’apprends que dans certains pays musulmans, on condamne encore des gens pour blasphème. Au nom de quoi? Pendre des gens pour ce que Dieu n’a pas dit? On devrait au contraire pendre les Ayatollah, ces défenseurs de Dieu ou d’Allah.

En ce qui concerne l’ ‪‎islam précisément‬, je n’ai pas besoin d’autres démonstrations. L’islam n’a d’existence que par rapport au ‪judaïsme‬ et au ‪christianisme‬ qu’il a merveilleusement plagié. Or si ces deux religions ne sont fondées que sur des chimères, il est donc logique que l’islam qui est un de leur produit ne soit aussi autre chose qu’une illusion. Point.

Je respecte Jésus comme un Homme et un maître spirituel qui a enseigné la morale et des valeurs. Et c’est la même chose envers Mahomet. Pas plus! Les thèmes comme ceux-ci : -Yahvé est LE Dieu, Jésus est Dieu et/ou Fils de Dieu, le Salut en Jésus, Jésus est ressuscité- Jésus n’a pas eu d’enfant, l’Eucharistie est le corps et le sang de Jésus, le Coran est tombé du Ciel, Allah est le seul Dieu, la morale….et autres dogme sont de saintes arnaques malheureusement intouchables sous peine d’une fatwa.

Si les Africains ne se réveillent pas et dressent leurs propres nattes en matière de religion, et bien ils seront toujours gouvernés par les autres.

