L’expression “les “années 1968” concerne une décennie de mouvements étudiants à l’échelle internationale. Mais cette histoire mondiale des contestations oublie souvent l’Afrique. Or la jeunesse africaine a participé à ces mouvements sociaux, avec une particularité qui tient au contexte des indépendances qui venaient d’être gagnées dans nombre de ces pays.

Le livre collectif “Etudiants Africains en mouvements – contribution à une histoire des années 1968”, dirigé par Françoise Blum, Pierre Guidi et Ophélie Rillon, étudie ces années 1968 dans la diversité des pays africains.Ce film du CHS vise à mettre le focus sur l’un de ces pays, le Congo-Brazzaville. Héloïse Kiriakou, co-auteur avec Matt Swagler du chapitre du livre “Etudiants Africains en mouvements” consacré à ce pays, retrace cette histoire des années 68 au Congo et montre en quoi cela s’est traduit, de 1963 à 1968 par la mise en place d’un régime où l’organisation de jeunesse, la JMNR, prenait les décisions à la place du gouvernement et apportait l’impulsion à la politique du régime jusqu’en 1968…

On retrouve dans ce documentaire des dirigeants et militants politiques de l’époque : André Hombessa, Massamba-Débat, Mbéri Martin, Adelaïde Mougani, Claude Ernest Ndalla, Jeanne Djambila, Gabriel Nzambila.

Production : CHS – Réalisatrice : Jeanne Menjoulet

Source : canal-u.tv