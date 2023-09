Ce que je pense

C’est ici le point de vue d’un citoyen dont le cœur penche à gauche.

Il ne sert à rien de se plaindre quand on n’a pas mené le combat de la CEI et le combat pour les conditions d’une élection normale. On ne peut pas s’attendre à un résultat satisfaisant alors qu’on savait bien avant l’élection ce qu’il y avait dans la liste électorale, et que le découpage électoral favorisait outrageusement un adversaire en lui garantissant un pourcentage conséquent.

Cette liste électorale a été passée au peigne fin et les ivoiriens ont été édifiés sur les irrégularités qui la caractérisent. Et il ne s’agit pas d’irrégularités marginales car elle portent sur des millions de personnes. Quant au découpage électoral , il n’a jamais fait l’objet de discussions. Il est tout simplement le fait du prince.

Il n’y a pas de surprise, au regard de ce qui est indiqué là et auquel on pourrait ajouter d’autres types de fraude. C’est donc ce qui devait arriver qui est arrivé.

Ce résultat médiocre de l’alliance électorale PPA-CI – PDCI-RDA donne l’occasion de revoir une stratégie qui n’est certainement pas la bonne parce que la bataille essentielle n’a pas été menée en amont. On s’est contenté de conférences de presse communes, et personne ne peut d’ailleurs s’en étonner car depuis 2018, pour les mêmes élections municipales et régionales auxquelles certains avaient décidé de participer quand d’autres choisissaient le boycott, chacun a compris qu’il serait très difficile de se battre ensemble pour arracher les conditions d’élections acceptables, les priorités n’étant visiblement pas les mêmes.

Nous avons déjà eu l’occasion de le dire, il n’y a pas d’alliance pertinente si elle ne prend pas en compte l’impératif de se battre ensemble pour obliger le régime Ouattara à un consensus sur les conditions d’une élection acceptable.

Mais surtout, il faut se tourner vers le peuple de Côte d’Ivoire qui a besoin qu’on lui parle et qui se sent abandonné devant un régime tout-puissant qui lui impose un coût de la vie de plus en plus élevé tout en lui confisquant sa liberté de choix. Alexis Gnagno

0