Une série en 5 épisodes écrite et racontée par Clémentine Méténier et Florence Morice, réalisée par Adel Ittel El Madani

Figure oubliée de mai 1968 et de l’anti-impérialisme, l’intellectuel et militant sénégalais Omar Blondin-Diop est mort à 26 ans le 11 mai 1973, dans sa cellule de la prison de l’île de Gorée, au Sénégal. La thèse du suicide présentée et défendue par les autorités sénégalaises a toujours été remise en question par sa famille et ses amis, et les circonstances de son décès continuent d’interroger.

Pour la saison 2 du podcast « Enquêtes africaines » de RFI, cette enquête en 5 épisodes mêle récit, témoignages et archives sonores pour raconter le parcours de l’intellectuel et normalien, de ses études et son entrée dans le militantisme à sa mort.

« Omar Blondin Diop – Plutôt la mort que l’esclavage » est un podcast original de RFI écrit et raconté par les journalistes Clémentine Méténier et Florence Morice, et réalisé par Adel Ittel El Madani.

Épisode 1 – Une étoile filante de l’ère Senghor

Ce premier épisode retrace les grandes étapes du parcours hors norme d’Omar Blondin Diop, une vie aussi brève qu’intense. Icône de la jeunesse militante panafricaine, le militant et intellectuel apparaît aujourd’hui dans le panthéon des figures célèbres du Black Power. Mais s’il s’inscrit dans la lignée de Malcolm X, Winnie Mandela, Cheikh Anta Diop ou encore Thomas Sankara, ses premières actions ont bel et bien lieu à Paris.

Avec : Serigne Mansour Fall, alias Madzoo, artiste sénégalais ; Dialo Diop, frère d’Omar Blondin Diop ;Antoine Gallimard, éditeur français et ami d’Omar ; Alioune Sall, dit Paloma, ami d’Omar ; Aguibou Diarrah, cousin éloigné d’Omar ; Florian Bobin, biographe d’Omar ; et Felwine Sarr, intellectuel sénégalais.

Épisode 2 – Un révolutionnaire encombrant

Du plateau d’un film de Jean-Luc Godard à l’avant-garde de la révolte étudiante de Mai-68 aux côtés de Daniel Cohn-Bendit, Omar Blondin Diop délaisse peu à peu les bancs de l’École normale supérieure de Saint-Cloud pour s’inscrire dans les mouvements révolutionnaires de l’époque.

Premier Sénégalais à intégrer la prestigieuse école française, Omar Blondin Diop est un personnage bouillonnant, atypique et iconoclaste. Révolution culturelle chinoise, guerre du Vietnam, Mai-68, Omar se nourrit de tout… et est surveillé de près par les services de renseignements français, qui le classent dans leurs fichiers en tant qu’extrémiste avant de l’expulser du territoire.

Avec : Antoine Gallimard ; Florian Bobin ; Mustapha Saha, ami d’Omar ; Antoine Lefébure, ami d’Omar ; Ibrahima Thioub, historien sénégalais ; Alioune Diop et Cheikh Hamallah, frères d’Omar.

Épisode 3 – Le point de non-retour

Cofondateur du mouvement des jeunes marxistes-léninistes du Sénégal, Omar Blondin Diop devient une figure des milieux universitaires et contestataires de Dakar. Alors que le Sénégal de Léopold Sédar Senghor s’apprête à accueillir le président français Georges Pompidou, des actions visant les symboles de l’impérialisme français sont organisées.

Face à un pouvoir de plus en plus répressif, Omar Blondin Diop part se former à la lutte armée dans un camp d’entraînement palestinien en Syrie et se rapproche du mouvement des Black Panthers, à Alger. Il franchit un à un les paliers de la violence révolutionnaire. Mais comment un étudiant de 24 ans, promis à un avenir brillant, se retrouve-t-il arme à la main dans la froideur de l’hiver syrien ?

Avec : Alioune Sall ; Dialo Diop et Florian Bobin.

Épisode 4 – Omar est mort

Condamné à trois ans de prison pour atteinte à la sûreté de l’État, Omar Blondin Diop est incarcéré dans la prison de l’île de Gorée. Le 11 mai 1973, il est retrouvé sans vie dans sa cellule. Les autorités sénégalaises présentent d’emblée cette mort comme un suicide par pendaison, mais la famille Diop n’y croit pas une seconde. Les policiers anti-émeutes sont déployés dans les rues de Dakar, où des cortèges se forment.

À l’aide de témoins de première main et en interrogeant les archives, Florence Morice et Clémentine Méténier auscultent la thèse officielle du suicide et retracent les débuts de l’enquête judiciaire qui sera aussitôt stoppée par le pouvoir.

Avec : Alioune Sall ; Antoine Lefébure ; Antoine Gallimard ; Cheikh Hamallah et Ousmane Blondin Diop, frères d’Omar ; Florian Bobin ; Mamadou Moustapha Touré, juge d’instruction ; et Mbaye Dieng, avocat de la famille Blondin Diop.

Épisode 5 – Un mensonge d’Etat ?

Enterrement en catimini, archives perdues, enquête avortée… 50 ans après les faits, les circonstances exactes de la mort d’Omar Blondin Diop restent obscures. Les défenseurs de la version officielle se font rares, et d’anciens collaborateurs de Léopold Sédar Senghor commencent à briser le silence. Pendant ce temps, la famille d’Omar poursuit sa quête de vérité et entretient la mémoire de l’aîné de la fratrie Diop.

Avec : Cheikh Hamalla ; Dialo Diop ; Mamarame Seck, conservateur du musée historique de Gorée ;Moustapha Niasse, ancien directeur de cabinet de Léopold Sédar Senghor ; Gérard Bosio, ancien conseiller diplomatique et culturel du président Senghor ; Jean-Pierre Biondi, ancien conseiller audiovisuel au cabinet du président Senghor ; Roland Colin, ancien directeur de cabinet du président du conseil de Senghor ; Cheikh Guissé, artiste sénégalais ; Aminata Touré, dite Mimi Touré, ancienne ministre de la Justice du Sénégal ; Ibrahima Thioub ; Felwine Sarr ; Florian Bobin ; Souleymane Gueye, membre du secrétariat général du mouvement FRAPP (Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine).

