A gauche le stade Félix Houphouët Boigny en Juillet 2023, à droite la maquette du stade une fois achevé. On regretter que la hauteur de l’ex tribune lagunaire ne soit pas la même que celle de la tribune d’honneur en face, comme ce fut le cas du stade de Bouaké lui aussi agrandi.

Si aujourd’hui il est officieusement admis que le stade Félix Houphouet Boigny sera inachevé pour la CAN, une question reste en suspens : les travaux vont-ils reprendre sitôt la CAN terminée ? La logique voudrait qu’ils reprennent, les coûts étant pris en compte dans le budget programme 2020-2025. Pourtant ce n’est pas en soi une garantie, le stade peut rester indéfiniment en état de chantier même au cœur de la ville. On l’a déjà vu avec l’hôpital du plateau, le bâtiment n’a jamais été achevé, puis fut cédé à une structure privée. Les travaux du nouveau siège du ministère de l’intérieur inauguré en Mars 2023, ont duré plus d’une douzaine d’années !!! On sait aujourd’hui qu’une menace pèse sur l’achèvement du quatrième pont, notamment la section Boribana-Indénié. On peut aussi parler de la Pyramide, cet immeuble totalement délabré au cœur du plateau, dont la rénovation est maintes fois annoncée.

Oui les inquiétudes sur la poursuite des travaux du stade Félix Houphouët Boigny après la CAN, sont légitimes. Le stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé se révèle être une infrastructure de pacotille, ainsi ils sont nombreux à réclamer que les rencontres importantes reviennent au bon vieux stade Félix Houphouët Boigny. Cela suppose qu’il soit entièrement achevé, en d’autres termes que les crédits mis en place pour ce stade ne prennent pas une « autre direction » après la CAN. A l’heure des réseaux sociaux, il y a un contrôle citoyen qui s’exerce sur l’activité gouvernementale. Nous pensons que les dirigeants ivoiriens sont suffisamment intelligents pour le comprendre, et surtout en tenir compte.

Douglas Mountain

Le Cercle des Réflexions libérales

