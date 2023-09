Qu’est-il advenu de la croix sur laquelle Jésus est mort (et a-t-elle vraiment été retrouvée) ?

Et beaucoup d’entre eux fondent la véracité de l’origine de leurs reliques sur des textes des troisième et quatrième siècles, qui relatent la découverte à Jérusalem du morceau de bois précis où Jésus-Christ a été exécuté par les Romains.

“Ce récit, qui inclut l’empereur romain Constantin et sa mère Hélène, a été l’initiateur de cette histoire de la croix du Christ, qui a survécu jusqu’à nos jours”, a expliqué à BBC Mundo Candida Moss, professeur d’histoire des évangiles et du christianisme primitif à l’université de Birmingham.

Il est basé sur les écrits d’historiens anciens tels que Gelasius de Césarée et Jacques de Voragine. Mais pour de nombreux historiens d’aujourd’hui, ils ne permettent pas de déterminer l’authenticité des pièces de bois que nous voyons aujourd’hui dans divers temples du monde entier – et ne peuvent pas non plus servir de confirmation de leur provenance.