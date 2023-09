Hélène de Constantinople (la mère de l’empereur Constantin) ou Sainte Hélène

Sainte Hélène de Constantinople (248/250-328 de notre ère) était la mère de l’empereur romainConstantin Ier (r. de 306 à 337 de notre ère). Elle se rendit en pèlerinage à Jérusalem où, selon la tradition, elle trouva la vraie croix du Christ et construisit la basilique du Saint-Sépulcre. Elle est vénérée en tant que sainte et considérée comme la patronne des archéologues, des convertis, des mariages difficiles, des personnes divorcées, des impératrices, de l’île de Sainte-Hélène et des nouvelles découvertes.

Jeunesse

Hélène vit le jour à Depranum (aujourd’hui Hersek), en Bithynie, que Constantin rebaptisa plus tard Helenopolis en l’honneur de sa mère. La date exacte de sa naissance est inconnue. On ne sait rien de sa famille, ce qui permet de conclure qu’elle ne faisait pas partie de l’aristocratie. Certains auteurs affirment qu’Hélène était une stabularia, ce qui pourrait signifier soit une prostituée, soit une serveuse dans une auberge qui aurait appartenu ou non à son père.

Elle rencontra le futur empereur Constance Chlore (ou Constance Ier, r. de 305 à 306 de notre ère) en l’an 272, et les historiens suggèrent qu’elle devint sa concubine ou sa femme. Conformément à une loi romaine appelée Lex Julia et Papia Poppaea, les nobles romains ne pouvaient pas épouser des femmes d’origine inférieure, et l’hypothèse du concubinage est donc largement acceptée. Le futur empereur Constantin Ier naquit de cette union ex obscuriore matrimonio, ce qui signifie que ses parents n’étaient pas mariés ; il pourrait être considéré comme un fils bâtard.

Constance Ier aurait divorcé ou répudié Hélène en 293 de notre ère pour épouser Théodora, fille de Maximien (r. de 286 à 305 de notre ère), empereur d’Occident. Dioclétien (r. de 284 à 305 de notre ère), empereur d’Orient, avait instauré la tétrarchie, selon laquelle l’Empire romain était dirigé par quatre personnes (les parties orientale et occidentale étant chacune dirigée par un Auguste et un César) et estimait que les empereurs devaient être liés non seulement par des liens politiques mais aussi par le sang. Par conséquent, les mariages étaient importants pour établir des relations familiales et maintenir un pouvoir centralisé.

Après la séparation d’Hélène et de Constance Ier, Hélène disparaît des archives historiques jusqu’en 306, date à laquelle Constantin devint empereur. Il est possible qu’elle ait vécu à Trèves ou à Rome, mais le manque d’informations historiques rend cette hypothèse incertaine.

