LIVRE – D’ISIS AU CHRIST – AUX SOURCES HELLENISTIQUES DU CHRISTIANISME

Résumé :

La genèse du christianisme, à l’aube de notre ère, s’inscrit dans le contexte de la civilisation hellénistique qui rayonne déjà, depuis Alexandrie, sur tout le bassin méditerranéen oriental. Celle-ci agrège les philosophies grecques et la culture égyptienne et conditionne le mouvement de Jésus, qui tente d’allier hellénisme et judaïsme. Ce livre parcourt ainsi le chemin qui mène Jésus de Galilée en Judée, le christianisme de ses sources juives et hellénistiques à son aboutissement romain. C’est aussi le chemin qui va d’Isis, la déesse alexandrine alors au premier rang de la scène religieuse hellénistique, à la Vierge Marie qui la fait renaître au coeur de la religion chrétienne. Deux conjectures explicatives de la naissance virginale de Jésus et de sa résurrection après la crucifixion font d’une forte présence isiaque en Galilée, dans la diaspora juive comme dans l’armée et l’administration romaines, un facteur déterminant. Au plan méthodologique, les correspondances établies entre les catégories psychiques de l’imaginaire, du symbolique et du réel d’une part, et celles du divin, du sacré et du religieux d’autre part, éclairent les rapports entre l’histoire et les strates des mémoires successives. Appliquée à la légende de la ville d’Ys, cette clé d’analyse explique son caractère édifiant.

