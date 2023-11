Les lauréats du premier ABH Journalism Award d’APO Group à l’honneur pour leur soutien à l’entrepreneuriat africain

APO Group (http://www.APO-opa.com), partenaire en communications du concours Africa’s Business Heroes (« ABH »), a le plaisir d’annoncer les lauréats du tout premier Africa’s Business Heroes Entrepreneurship Journalism Excellence Award, qui récompense le rôle joué par les journalistes dans la promotion et le soutien à l’entrepreneuriat africain.

Lancé en 2019, le concours ABH est un programme philanthropique parrainé par la Jack Ma Foundation et Alibaba Philanthropy avec pour mission de soutenir et d’inspirer les entrepreneurs d’Afrique, dans l’optique de promouvoir un écosystème entrepreneurial prospère sur le continent. Ces cinq dernières années, l’ABH a vu plus de 100 000 participants venus de toute l’Afrique et récompensé des dizaines d’entrepreneurs d’exception, leur apportant non seulement un soutien financier mais aussi des opportunités de formation, de mentorat et de réseautage.

Soufflant aujourd’hui sa 5e bougie, l’ABH soutient de longue date le développement des entrepreneurs africains qui apportent des contributions importantes et pertinentes à leurs communautés locales. En qualité de partenaire à long terme du programme ABH, APO Group partage sa vision de la promotion des entrepreneurs du continent et est fier d’étendre sa reconnaissance aux journalistes qui jouent un rôle important dans le développement du récit et le renforcement de l’agenda de l’entrepreneuriat à travers le continent.

Fraîchement lancé, ce nouveau prix a vocation à reconnaître les travaux d’exception dans le domaine du journalisme, en particulier avec une dimension régionale, qui mettent en valeur l’innovation, l’impact communautaire et les stratégies des entrepreneurs africains. Le prix récompense également les candidatures qui illustrent la contribution de l’ABH dans l’entrepreneuriat d’Afrique. L’impact des candidats, aussi bien en termes de portée que de profondeur, a également été pris en compte par le jury.

Les prix sont divisés en catégories géographiques et remis aux journalistes derrière les meilleurs travaux dans chacune des cinq régions du continent. En outre, le Grand Journalism Excellence Award est décerné au journaliste qui, selon le jury, a écrit le meilleur article dans l’ensemble. Le processus de sélection comprend deux volets : la présélection des récits et l’examen final des nominations par un panel d’experts en relations publiques d’APO Group, avant la sélection des lauréats régionaux et du Grand Journalist Award.

Les lauréats du premier ABH Entrepreneurship Journalism Excellence Award organisé par APO Group sont :

Afrique du Nord

Mme Doaa Abdel Moneim, Head of Business and Economic Affairs Desk, Ahram Online

Afrique australe

Mme Asanda Beda, journaliste et auteure, SABC

Afrique de l’Ouest

Mme Juliana Olayinka, Channels Television London Bureau Chief et Host of Channels Business Global

Afrique centrale

Mme Nana Kamsu Kom, journaliste multimédia, Africa 24

Afrique de l’Est

M. Dusabemungu Ange de la Victoire, fondateur, Top Africa News

Grand Journalism Excellence Award

Mme Hadassah Egbedi, rédactrice, Ventures Africa

« Nous apprécions profondément le soutien inestimable des journalistes dans la promotion de l’entrepreneuriat africain. Leurs récits mettent en lumière les accomplissements remarquables des entrepreneurs de notre continent, qui sont une formidable inspiration pour tous. Nous félicitons les vainqueurs de l’ABH Entrepreneurship Journalism Excellence Award pour leurs travaux exceptionnels », déclare Nicolas Pompigne-Mognard, président du conseil et fondateur, APO Group.

Tous les lauréats seront admissibles à un voyage parrainé de leur lieu actuel jusqu’à Kigali, au Rwanda, pour assister au Sommet et à la Grande finale de l’ABH 2023.

L’événement, qui se tiendra les 23 et 24 novembre au Kigali Convention Centre, sera l’aboutissement de cinq années d’ABH et une célébration de l’entrepreneuriat africain, et offrira aux acteurs de l’écosystème entrepreneurial de toute l’Afrique l’occasion unique d’obtenir des informations précieuses et de voir les dix finalistes ABH de cette année tenter de remporter l’édition 2023 de l’Africa’s Business Heroes.

Les personnes souhaitant assister en personne à l’événement peuvent s’inscrire dès maintenant. L’entrée est gratuite, sur la base du premier arrivé, premier servi. Plus d’informations sur : https://apo-opa.co/3G17MEa

Distribué par APO Group pour APO Group.

Demandes des médias et d’interviews, veuillez contacter :

Anglais :

Tracy Walakira

tracy.walakira@apo-opa.com

Français/arabe :

Malika Bouayad

malika.bouayad@apo-opa.com

À propos du concours Africa’s Business Heroes :

Le concours Africa’s Business Heroes est une initiative philanthropique parrainée par la Jack Ma Foundation et Alibaba Philanthropy, avec pour mission de soutenir, inspirer et promouvoir la prochaine génération d’entrepreneurs africains, tous secteurs confondus, qui œuvrent à la construction d’un brillant avenir pour le continent, en leur offrant des subventions de financement, des programmes de formation et un soutien afin qu’ils développent un écosystème entrepreneurial. Sur une période de dix ans, le concours et la Grande finale ABH mettent chaque année à l’honneur dix finalistes qui présentent leur activité pour tenter de remporter une part des 1,5 million USD de subvention en espèces.

À propos d’APO Group :

Fondé en 2007, APO Group (www.APO-opa.com) est le leader panafricain du conseil en communication et de la distribution de communiqués de presse. Nous aidons les organisations privées et publiques à asseoir leur réputation et à renforcer leur image de marque dans les pays cibles en Afrique. En tant que partenaire de confiance, notre rôle consiste à exploiter le potentiel des médias et à élaborer des stratégies sur mesure permettant aux organisations de produire un impact réel et mesurable en Afrique et au-delà. La confiance et la reconnaissance qui sont accordées à APO Group par des sociétés multinationales, des gouvernements et des ONG nous encouragent à améliorer sans relâche notre proposition de valeur en Afrique afin de toujours mieux répondre aux besoins de nos clients, parmi lesquels figurent Facebook, Dangote Group, Nestlé, GE, la FIFA, Canon, Coca Cola, DHL, Marriott Group, Ecobank, Siemens, Standard Chartered, Orange, la Fondation Jack Ma, la Banque africaine de développement, l’Organisation mondiale de la santé, la Banque islamique de développement, Liquid Intelligent Technologies, le Rotary International, Kaspersky, Greenpeace…

Siège social : Lausanne, Suisse | Bureaux au Sénégal, à Dubaï et à Hong Kong

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.APO-opa.com

SOURCE APO Group

