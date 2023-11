UNE ÉTUDE MONDIALE DÉCLARE QUE LE COÛT DE LA VIE, LA SOLITUDE, LA TECHNOLOGIE ET LE CLIMAT SUSCITENT DE PLUS EN PLUS D’INQUIÉTUDES

Un sondage mondial réalisé auprès de 50 000 personnes dans 23 pays met en évidence un mécontentement croissant sur de nombreux sujets.

Une étude mondiale mandatée par l’institut à but non lucratif Future Investment Initiative (FII), en partenariat avec Accenture, a été publiée aujourd’hui. Elle identifie les principales préoccupations des citoyens du monde entier.

Cette étude, connue sous le nom de FII PRIORITY Compass, est un exercice de recherche annuel qui interroge des individus d’âges, d’origines et de pays différents, afin de guider l’élaboration des politiques et de fournir des données aux dirigeants, aux chefs d’entreprise, aux décideurs politiques et aux organisations afin d’identifier avec précision les sentiments de 60 % de la population mondiale.

Les données jouent un rôle essentiel dans l’élaboration des discussions tout au long de l’année, des conseils en matière de politique et des décisions d’investissement de l’Institut FII. L’institut se consacre à la résolution des problèmes communs auxquels l’humanité est confrontée, tels que la croissance économique, la prospérité, le changement climatique, la réglementation des technologies et l’accès équitable aux soins de santé et à l’éducation.

Le rapport FII PRIORITY Compass de cette année identifie plusieurs problèmes clés, communs aux communautés du monde entier :

une baisse de 20 % de la satisfaction des individus à l’égard de leur vie personnelle par rapport à 2022 ;

65 % sont préoccupés par le coût de la vie et la qualité de vie ;

38 % considèrent la déconnexion sociale et le manque d’inclusion comme des préoccupations prioritaires ;

la pollution préoccupe 75 % des personnes interrogées ;

44 % des personnes interrogées dans le monde s’inquiètent de la façon dont elles pourront se procurer des soins de santé ;

si 72 % des personnes interrogées reconnaissent que la technologie a démocratisé l’accès à l’information, 47 % des Africains s’inquiètent des informations trompeuses.

Lors du sommet FII7 actuellement en cours à Riyad (24–26 octobre), 6 000 dirigeants, investisseurs, experts, universitaires et innovateurs participent à plus de 200 panels et discussions conçus pour aborder les grands défis auxquels l’humanité est confrontée. Cette étude alimentera ces discussions en fournissant des informations essentielles sur les problèmes réels qui affectent les citoyens ordinaires.

Le FII7 a lieu un mois après que les dirigeants mondiaux se sont réunis à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) et six semaines après que les dirigeants du G20 se sont réunis à New Delhi. Elle a lieu quatre semaines avant que les dirigeants mondiaux ne se réunissent pour discuter de l’action climatique lors de la COP28.

Richard Attias, directeur général de l’Institut Future Investment Initiative, a déclaré :

« Les 50 000 personnes que nous avons interrogées dans 23 pays nous donnent un aperçu inégalé de ce qui compte pour l’humanité. Nous allons maintenant enquêter sur toutes les informations que nous avons reçues. La semaine prochaine, lors du FII7, notre programme fondé sur les données nous aidera à formuler des initiatives et à élaborer des résolutions pour agir. Avec un grand nombre de dirigeants et de grands investisseurs présents à cet événement, nous pouvons jouer notre rôle dans la construction d’un monde meilleur et plus sûr. »

Source : prnewswire.com

À propos de l’Institut FII

L’Institut Future Investment Initiative (FII) est une fondation mondiale à but non lucratif qui s’appuie sur des données, dotée d’une branche d’investissement, et avec un seul objectif : avoir un impact sur l’humanité. Adoptant une stratégie mondiale et inclusive, nous encourageons les grands esprits du monde entier et transformons les idées en solutions concrètes dans quatre domaines critiques : l’intelligence artificielle (IA) et la robotique, l’éducation, la santé et le développement durable.

0