Côte d’Ivoire – Destructions Massives : Lorsque le Président Ouattara casse massivement pour son Nouvel Abidjan

Nous nous bouchons les yeux et les oreilles pour continuer à nous bercer de l’euphorie de la CAN, surtout que le Président Ouattara y est largement allé du sien en accordant grâce à plus de 50 personnes détenues en liaison avec les crises socio-politiques que le pays a connues de 2010/2011 à nos jours, en passant par les récents et douloureux épisodes de 2018/2021.

Les Ivoiriens et les Ivoiriennes retardent l’heure du réveil et du retour aux dures réalités de leur quotidien, en se demandant, avant de sauter du lit, << qu’est-ce qui va être encore décidé pour prolonger cet état de grâce ? 》

Mais la garde suisse de la tour d’ivoire présidentielle ne s’est pas donné droit à l’erreur, et n’a que faire de ce grand nuage de naiveté et de chimères.

Elle a déjà sifflé la reprise en ramenant toute cette CAN/3 etoiles au seul enjeu valant désormais décision, à savoir qu’il faut absolument que le Président Alassane Ouattara, qui va terminer son troisième mandat à la tête de la Côte d’Ivoire, soit candidat aux futures présidentielles de 2025.

Leurs studios de montages intellecto/manuels viennent de lancer la sublime oukase :

《 Lorsqu’un être hors du commun , organise la meilleure des compétitions CAN, et de surcroît, y réalise l’exploit de gratifier la troisième étoile à son pays , n’est il pas condamné à continuer à en assumer la gouvernance d’état tant qu’il est habité du souffle de vie?》

Ce n’est pas un vœu , ce n’est pas une prière ! Cela relève des lois du grand ordre qui a créé et anime l’univers !

Lequel tenait dejà à leur disposition, et à due temperature, la redoutable saison des pluies en perspective, annoncée par l’intenable canicule qui s’est installée. Tout est donc en place pour que la Côte d’Ivoire se retrouve et se revive comme chaque année , au debut du grand hivernage, dans les peripheries des 13 villes du grand Abidjan , de Bouake, San Pedro , Man, etc où les quartiers précaires, qui abritent jusqu’au tiers de la population totale, poussent et se developpent comme des hydres .

Des maisons, des commerces, des marchés, des écoles mêmes, etc, etc…, se trouvent être bâtis sur des espaces interdits à la construction puisqu’étant des emprises pour de grandes voies d’accès à des quartiers à forte population.

Le principe de leur destruction, à tout moment, surtout en une période de l’année où de grandes pluies peuvent y favoriser des inondations et effondrements de terrains, donc mettre en danger les vies de ceux qui y sont installés, ne prête pas du tout à débat ou polémique.

Il n’y aurait qu’à se préoccuper de la manière de faire, puisque ce sont des familles qui se retrouvent sans toit, et des familles extrêmement démunies, des << damnés de la croissance des grandes métropoles urbaines>> de par le monde.

Les grands studios du RHDP/ RDR nous proposent , dans un stade qui avale tout Abidjan , un ring où sont dejà prêts 2 superchampions .

D’un côté, le grand favori, sanglé de la ceinture que lui a spécialement attribuée le souverain pour régir sur le domaine d’exclusivité qui est le sien; il sait qu’il tient le bon bout. Il doit s’interdire de chercher à découvrir la détresse des damnés, encore moins de la partager et y porter empathie.

Bien au contraire, ses hérauts tonnent que tout ce qui doit être détruit et dégagé le sera ! Ce n’est que lorsque tout sera << accompli>> qu’il montera sur le podium de gloire pour être à la droite du souverain auquel il aura ainsi assuré les prémices d’une des plus belles métropoles d’Afrique à fin 2025!

De l’autre côté du ring se trouve le challenger, super athlete à encore plus fiere allure et qui peut, dans leur ordre de chevalerie, se prévaloir d’au moins autant de titres de noblesse que le favori. Parce qu’il vient d’ajouter à un palmarès dejà lourd de battre les premiers adversaires du souverain sur leurs terres, dans leur fief!

Et son premier souci est de tenir cet espace politique, le soumettre et le pacifier pour son souverain.

Il lui échoit de faire bonne mesure dans une joute où, à l’opposé de son adversaire, il se trouve dans une posture inconfortable parce qu’il ne peut pas porter de coups. Tout son art et toute sa bravoure se mesureront à sa réussite à tempérer et minimiser les coups meurtriers que lui infligera son adversaire , sans aucune retenue.

Toute la Côte d’Ivoire est sous le choc, sous le coup de l’émotion, et les hommes publics et les leaders politiques s’imposent une escale sur les champs de ruine,à Yopougon Gesco ou Boribana , en attendant les nombreux autres quartiers dits à risques qui sont dûment repris sur la liste du grand destructeur qui démolit tout sans peur et sans reproche.

Plus de soixante ans après que leur pays soit admis au rang des nations de ce monde, c’est dans la douleur, mais avec courage et rigueur, une fois au moins, qu’il doit être rappelé aux Ivoiriens qu’avant de construire, même une petite case en bambou, il y a des règles et une procédure prévus par la loi.

Les constructions anarchiques continuent d’être légion en notre pays, même sur des sites n’exposant pas à risque. Aucun Maire ne peut prétendre à une quelconque virginité en ce domaine et donner des leçons, et Gesco n’est que la face visible de l’iceberg que le Ministère de la Construction a toujours tenu à flot, puisque lui même pourrait prétendre à décoration vu le nombre d’immeubles qui s’effondrent en ce pays.

C’est sur l’ensemble du territoire ivoirien que de telles pratiques ont prospéré, et il faut accepter de tout corriger, quels que soient le temps et les sacrifices qui s’imposeront.

Et, pour ceux des Ivoiriens qui vraiment décident de ne rien voir, qu’ils se desaveuglent en observant bien que les deux bras droits et hommes forts du Président Ouattara ne sont en rien opposés, bien au contraire . Chacun des deux joue à fond et sans désemparer la partition qui est la sienne, surtout que ce ne sont ni sanctions, ni rebuffades qui l’attendent, mais félicitations et ,pourquoi pas ,promotion ?

Le Président Ouattara est le premier obsédé par la perspective de présenter à partir de 2025 une capitale économique moderne, propre et attrayante, où l’international et l’élite africaine se sentiront à l’aise pour étudier, travailler, investir, et participer à de grandes rencontres professionnelles, événementielles, artistiques, culturelles, etc…etc…

Pour cela, le Président Ouattara doit lui même injecter le gasoil dans les gros engins de TP de Bacongo, le bras armé des missions difficiles, mais qui ne connait pas l’échec ,puis ,plus tard dans la journée ,le super light des rutilants véhicules 4×4 des cortèges du Maire modèle et emblématique de Yopougon, Bictogo, toujours présent pour marquer solidarité et réconfort aux populations sinistrées.

Bictogo saura toujours trouver les mots que les populations les plus démunies attendent pour emballer les sacs de vivres et non vivres, et empocher les billets de banque que l’on n’a même plus le temps de mettre sous enveloppe. Tant que dans son cortège ,et à ses côtés, l’on reconnaîtra les hommes politiques les plus connus et en vue du PDCI-RDA, du PPA-CI, du RHDP, etc, etc… bref la fusion de toute la classe politique Ivoirienne…

Le Président Ouattara saura ainsi qu’il tient et contrôle tout le peuple Ivoirien.

En encourageant les 2 capitaines et goléadors de ses propres deux équipes à aller de l’avant , à foncer et encore foncer, sans se soucier des populations touchées, des voix de la societe civile et des politiciens, le President Alassane Ouattara avance à grande allure vers le seul objectif qui compte pour lui, à savoir le Abidjan Ville modèle et lumière dès 2025!

C’est peut être ce trop plein d’assurance ,et d’autocelebration permanente qui pourraient l’amener à ne pas s’engager dans le sentier de décision que son confrere senegalais Macky Sall a dù emprunter après moultes contorsions.

Si Macky Sall se retire après les deux mandats, comment envisager que Ouattara ne le suive pas apres trois?

Le monde entier a apprecié le 《jamais deux sans trois》, mais en incluant que l’on sache observer des arrêts et des pauses, l’humain n’ayant jamais été d’airain!

Que vive la Côte d’Ivoire !

Abidjan , le 28 February 2024

Kobena I Anaky

President du MFA

