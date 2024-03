Côte d’Ivoire – 2025 : vers un quatrième son des cors de l’ Empereur Ouattara ! 

La semaine dernière, nous avions, pour notre chronique hebdomadaire, proposé en titre : << La Côte d’Ivoire de Alassane Ouattara, pays de Cocagne où casser et raser des quartiers rapporte des milliards ! >> .

Nous avions estimé cette annonce un peu osée, mais nous avouons avoir été submergé par les réactions, venues de partout, en majorité, elles nous félicitaient d’avoir levé tout ou partie du grand voile d’opacité qui couvrait l’ensemble de l’opération:

Cette majorité d’Ivoiriens nous ordonnait d’investiguer encore plus pour que tout finisse par être révélé au grand jour !

La chute finale sur le grand questionnement de savoir si, pour les élections présidentielles de 2025, l’on pouvait imaginer qu’un candidat porte le nom de Alassane Ouattara, a, toutefois, laissé nos lecteurs impavides.

Car pour la majorité des Ivoiriens, c’est la première des évidences sous le soleil d’Eburnie. Et, afin que nul n’en ignore le staff au pouvoir s’est immédiatement engouffré dans la brèche.

Depuis quelques jours donc, Alassane Ouattara candidat à la présidentielle ivoirienne d’octobre 2025 au titre du RDR/RHDP et vainqueur naturel et obligé dès le premier tour est l’hymne qui, en Côte d’Ivoire, a remplacé le coup de marteau de la CAN !

On découvre même que tout est déjà en place et pensé pour que les Ivoiriennes et Ivoiriens ne puissent pas avoir, dans leur esprit, d’autre vision que la nécessité ordonnée du Tout Haut de maintenir et reconduire le Messie pour la poursuite de sa mission, oeuvre qui n’engendre que succès pour la Côte d’Ivoire, la sous région Ouest Africaine et l’Afrique entière.

– Envoyé de Dieu, il l’est pour avoir réalisé le tour de force d’organiser la meilleure des 34 CAN qui se sont disputées.

– Envoyé de Dieu,comment ne le serait il pas, puisque, sous sa houlette, l’équipe nationale, les Éléphants, d’abord précipitée dans les abîmes de l’échec humiliant, s’est miraculeusement retrouvée encore dans la course, et, portée par les forces de l’au-delà, a remporté son troisième trophée ? Ivoiriennes, Ivoiriens, oui,

<< Alassane Ouattara n’est pas simple >>,

<< Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d’Ivoire >> ,

<< Alassane Ouattara est le plus grand don que le Tout Puissant pouvait faire à la Côte d’Ivoire >>

<< Ouattara est là, le bonheur aussi ! >>

Etc, etc, etc, … !

Sur ce dernier point, force est de reconnaître que la mise en scène est rigoureusement tenue, et qu’aucun détail n’est négligé, pour que les citoyens soient en permanence abreuvés et gavés, par la vue, l’ouïe et tous les autres sens possibles, des prodiges du monde fabuleux qui émane de ce phénix !

Mais puisque l’on doit absolument casser, détruire puis raser pour honorer des engagements financiers sans appel, cet univers est organisé pour que l’ambulance et toute la logistique d’assistance médicale se présentent aux pauvres victimes avant même qu’elles n’aient eu le temps de se relever du coup de bélier qui leur a fait mordre la poussière.

Ainsi, les familles qui habitaient les aires détruites continuent à recevoir des vivres et non vivres des municipalités, et les enfants trouvent école jusqu’à ce que ce douloureux épiphénomène ne trouve place dans les immenses tiroirs de l’oubli facile caractéristique des Ivoiriens.

Ainsi encore, les deux grandes autorités assignées par leur statut à défendre tous les citoyens impactés, les Conseils Municipaux et les Chefs traditionnels, ont été prestement << gérées >> , à l’ivoirienne bien sûr…

Tout d’abord, les Conseils Municipaux et les Maires ont échangé avec le Grand Ministre Gouverneur Destructeur et l’oreille la plus distraite a été accordée au chapelet de leurs doléances et revendications.

Comme les récentes élections municipales ont accordé une grande majorité des Conseils Municipaux au RDR/RHDP, parti du souverain et de son bras armé, il est sorti de ces assises que la concertation devait être plus systématique et plus généralisée à l’avenir.

Félicitations donc à ce brillant aéropage d’avoir ainsi montré au monde qu’en Côte d’Ivoire, l’on a su réinventer l’eau tiède !

Lorsqu’enfin vint le tour des autorités traditionnelles et chefs de terre des espaces sinistrés, ceux-là même qui auraient dû aller se constituer en bouclier humain devant les engins lourds, comme l’a subitement rappelé au gouvernement et à tous, l’un de leurs fils d’Anono, par ailleurs populaire serviteur du Christ.

Le Souverain et ses proches opterent pour le remède de cheval créé pour l’humain, à savoir le matériel et l’argent.

Les 60 chefs Atchans et les 30 chefs Akyes installés sur le périmètre se virent assénés à chacun un coup de marteau qui fit scintiller devant leurs yeux un véhicule 4×4 neuf, un téléphone, et d’autres privilèges.

Les 90 chefs ainsi primés constitueront d’office une fédération d’ediles qui militera pour le RDR/RHDP, et lui sera acquis en octobre 2025.

Tant pis pour le brave et pauvre citoyen ivoirien qui ne comprendra jamais comment au pays de la meilleure gouvernance d’état en Afrique Noire, l’on peut faire jaillir plus de 5 milliards de francs CFA qui seront des frais collatéraux à un vaste projet immobilier au service et bénéfice d’intérêts privés.

Et, comme tout fini par se retrouver et reconstruire en ce royaume, la Grande Première Dame, avec la finesse et le doigté qui sont siens, a su se tenir éloignée et non impactée par cette zone de turbulence sociale post CAN 3. Une escapade chez les amis et partenaires du Maroc s’est improvisée, et si ce déplacement était avant tout à objectif médical et social, à savoir aider des enfants à sortir de la surdité, comment se défendre de voir cette image de la Grande Première Dame se couvrant les yeux, les oreilles et la bouche devant le vacarme des engins de TP à Gesco ou Boribana ?

Ivoiriennes, Ivoiriens, notre béatitude dans les nuages du CAN 3 n’aura été que de courte durée, puisque le Président Alassane Ouattara a décidé de se porter encore candidat, en 2025.

Cela signifie que tout ce qui a constitué les fondements des crises socio-politiques de 2018-2020 va se reposer à la Côte d’Ivoire et aux Ivoiriens, en toute plénitude et force, puisqu’un mandat qui est troisième ne peut que se prolonger en un quatrième du même tenant, dans la continuité juridique et constitutionnelle.

De tous les coups et obus qui pourraient être tirés du fait de la résurgence d’une énième crise due à des élections, ceux qui sont à redouter le plus seront ceux qui frapperont au coeur le grand rêve de lente édification d’une nation Ivoirienne.

Si le présent Souverain semble n’en avoir ni conscience, ni souci, il est encore grand temps pour que le cœur de notre pays commence à s’éveiller et que le regard, que les Ivoiriens posent sur le monde soit blanchi de cette gangue de féerie et de faux qui l’aveugle .

La cause n’est pas encore perdue.

Vive la Côte d’Ivoire !

Abidjan, le 13 Mars 2024

Ministre Kobena I ANAKY

Président du MFA

