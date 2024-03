L’avion du Sénégal nouveau décolle… L’avion de la Côte d’Ivoire du passé cloué au sol

Ivoiriennes, Ivoiriens, chers Amis !

Il n’est pas possible de ne pas marquer un arrêt sur l’élection présidentielle qui vient de se tenir ce dimanche 24 Mars 2024 au Sénégal= ; elle monopolisait toutes les attentions, en Afrique et au delà, grâce au génie et savoir-faire en attractivité évènementielle du Président sortant, Macky Sall.

En effet, il a conçu et déployé tout ce qui se pouvait pour barrer l’accès au pouvoir d’état à Ousmane Sonko, dont le parti, PASTEF, est son principal opposant sinon sa bête noire depuis de longues années.

Mais il avait simplement oublié qu’il était au Sénégal, et non dans les états de référence du non droit et de la dictature débridée de l’Afrique Francophone que sont la Côte d’Ivoire de Alassane Ouattara, le Cameroun de Paul Biya, le Togo du clan Gnassingbé, etc. etc…

Une institution placée sous son autorité, mais forte par l’attachement strict de ses membres à sa mission au service de l’état et à l’autonomie qu’il leur confère a cet effet, à déjoué tous ses plans et permis au plan B de son opposition d’emporter largement cette présidentielle.

Le monde entier s’en réjouit ; toutes les voix saluent la belle leçon de culture et de pratique démocratiques que le Sénégal post Leopold Sédar Senghor vient de donner au monde Africain Noir.

Même si, même si une projection sur le moyen et long terme peut largement tempérer toutes les félicitations que le Sénégal est légitimement en droit d’attendre de tous.

Deux éléments marquants de cette victoire du PASTEF de SONKO sont à retenir.

Tout d’abord, les deux principaux leaders de cette formation politique se trouvaient emprisonnés jusqu’à l’arrêt de la date définitive de cette élection.

Quel est donc ce parti politique qui remporte une élection présidentielle sans que ses leaders charismatiques soient de longue date en campagne débridée sur toutes les places publiques et média du pays ?

Ou alors le résultat de cette élection n’était-il pas déjà scellé dans la composition démographique et religieuse, dans un pays, musulman, du Sénégal d’aujourd’hui ?

Ensuite, ce taux de 58% du PASTEF, dès le premier tour, ne veut-il pas dire qu’il y a un autre Sénégal politique que celui que toute l’Afrique Noire croyait connaitre, éclairant sous un angle nouveau le combat d’arrière garde perdue du sergent Macky Sall?

Car il faut accepter de voir que le PASTEF est un parti se reconnaissant d’abord et avant tout dans la foi islamique, et qui, dès qu’il a pris conscience de sa force démographique et religieuse dans un pays à 96% musulman a décidé d’accéder au pouvoir en s’imposant le chemin de croix démocratique des états modernes de notre siècle, où la règle du « one man, one vote » ne lui permettait pas échouer

Que nous présentera la scène politique sénégalaise dans 5 ans, dans 10 ans, avec à sa tête un Sonko qui, dans son fief de Casamance, est surtout célébré en calife ou émir ?

Les importantes découvertes de pétrole et de gaz, ainsi que de nombreux minéraux rares indispensables aux industries de pointe d’aujourd’hui et de demain, de même que l’appui financier et diplomatique bien particulier que le Qatar ne manquera pas d’assurer à cet état phare de l’ancienne colonisation française en Afrique Noire, tout permet de profiler un état très avancé, peut être leader en l’Afrique de l’Ouest.

Tant il est sûr que Sonko et Faye auront à cœur d’administrer le pays et ses ressources avec la rigueur qui est déjà leur label.

Et puis, la position stratégique du Sénégal ; situé à la pointe Ouest du Golfe de Guinée, et la réputation de compétence déjà établie par ses forces armées, devraient rassurer tous les ennemis de l’islam djihadiste armé rassembles autour des Etats Unis et de l’Arabie Saoudite,

Le Sénégal se posera de plus en plus comme incontournable sur toutes les scènes militaires et géostratégiques de l’Afrique Subsaharienne dans les années à venir.

Nous ne pouvons que souhaiter bonne route et bon vent à ce Sénégal en devenir, en espérant seulement que Sonko et Faye ne soient pas tentés d’exporter leur modèle vers les pays d’Afrique de l’Ouest à forte majorité musulmane,

Et ce n’est pas le dynamisme des organisations des Etats Islamiques en Côte d’Ivoire depuis plus d’une décennie qui pourrait balayer cette légitime appréhension,

Nous avons signé, il ya quelques mois, depuis la France, un livre intitulé « Alassane Ouattara contre la Nation Ivoirienne »

Nous ne doutons pas qu’en dépit de ce qui est la pratique dans toute dictature, à savoir s’imposer d’abord en envahissant et accaparant l’aire intellectuelle Publique, cet ouvrage sera bientôt disponible dans toutes les librairies de Côte d’Ivoire.

Nous pensons que la grande majorité des Ivoiriens d’âge adulte qui daigneront le parcourir conviendront avec nous que le défi à relever pour la Côte d’Ivoire d’aujourd’hui, en route vers 2025 et 15 années de pouvoir du Président Alassane Ouattara, dépasse les enjeux économiques et sociaux quotidiens à toutes les sociétés humaines, pour se focaliser sur le souci de bâtir sans relâche ni discontinuité une vraie nation Ivoirienne,

Nous craignons que la vision politique de Mr Alassane Ouattara n’appréhende pas du tout ce concept dans son entité et importance, ou s’en soucie fort peu.

C’est ce que sera la Côte d’Ivoire, le pays que nous laisserons à nos enfants et à leur descendance, qu’’il nous convient de concevoir et commencer à architecturer dès maintenant. Avec foi et courage.

C’est l’identité de cette nation en marche mais dont l’ADN est déjà empreint, que la Côte d’Ivoire restera la Côte d’Ivoire.

Akwaba au Sénégal nouveau, et vive la nation Ivoirienne !

Le Ministre Kobena I Anaky

President du MFA

Fait À Abidjan le 27 Mars 2024

