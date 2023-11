Charles De Gaulle : Plus aucune rue ou avenue ne doit porter son nom chez nous

Charles De Gaulle est mort le 9 novembre 1970. Aujourd’hui, les Gaullistes et les Français en général auront certainement une pensée pour lui. Peut-être ses proches se rendront-ils à Colombey-les-deux-églises.

Les Africains, eux, devraient débaptiser, comme l’a fait récemment le brave et digne peuple burkinabè, les rues, avenues ou boulevards qui portent encore son nom.

Pourquoi ? Parce que le fondateur de la cinquième République française a fait trop de mal à l’Afrique francophone. En effet, le franc CFA qui a été créé en 1945 et qui ne profite qu’à l’État français, le traité de coopération et de défense qui est la continuation de la colonisation par d’autres moyens et qui permettait à la France de disposer ad vitam aeternam de nos ressources naturelles, l’asphyxie et la déstabilisation de la Guinée qui avait osé dire non en 1958 à la communauté franco-africaine, le soutien au général Ojukwu pendant la guerre du Biafra (1967-1970) parce que le pétrole de cette partie du Nigeria intéressait la France, la liquidation des nationalistes camerounais de l’Union des populations du Cameroun (UPC) qui réclamaient la vraie indépendance, l’installation et le maintien des bases militaires françaises dans certains pays africains alors qu’il avait demandé et obtenu que les soldats américains rentrent chez eux après la libération de la France, tout cela, c’est lui.

Ceux et celles qui ont combattu le système mis en place par de Gaulle et Foccart pour appauvrir et dominer les Africains sont les vrais héros et héroïnes à qui j’ai consacré un ouvrage qui paraîtra bientôt en français et en anglais.