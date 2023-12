Réglementation du betting en Côte d’Ivoire : miser sur des services de qualité

Il y a une semaine, la nouvelle de l’interdiction de toutes les sociétés de paris en Côte d’Ivoire (à l’exception de celles autorisées par la LONACI) a fait l’effet d’un coup de tonnerre. Plus tard, la situation s’est clarifiée, de nouveaux faits sont apparus, mais des questions sont restées en suspens. La société de bookmakers 1xBet propose une compréhension détaillée de la situation.

L’industrie des jeux de hasard dans notre pays passe par certaines étapes de formation. Et si de nouvelles initiatives législatives semblent injustifiées à certains joueurs, on comprend avec le temps que ces mesures sont nécessaires, car elles rendent l’industrie plus transparente et plus sûre.

Un peu d’histoire

En Côte d’Ivoire, le secteur des jeux d’argent est réglementé depuis près d’un demi-siècle par deux dispositifs légaux adoptés en 1970. Il s’agit de la loi n° 70-208 du 20 mars 1970 portant création de la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire et de la loi n° 70-575 du 29 septembre 1970 portant interdiction des loteries.

La seconde loi interdit nettement les loteries et les tombolas de toute espèce sur l’ensemble du territoire national, à l’exception de celles organisées par la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire (LONACI).

Ces deux textes de lois ont ensuite été complétés par le Décret n° 98-371 du 30 juin 1998 portant réglementation des établissements de jeux de hasard, modifié par le décret n° 2009-29 du 12 février 2009.

Ces textes juridiques étaient parfaitement adaptés au contexte de l’époque, caractérisée par la pénétration rapide de la technologie numérique et des appareils mobiles dans la vie des habitants de la Côte d’Ivoire.

Nouvelles lois sur les jeux de hasard

En 2020, le Parlement a adopté une nouvelle loi n° 2020-480 établissant le régime juridique des jeux de hasard en Côte d’Ivoire. Conformément aux normes de la nouvelle loi, l’Autorité de Régulation des Jeux de Hasard (ARJH) a été créée.

Un an plus tard, en pleine conformité avec la nouvelle loi, l’État a signé une convention de concession avec la LONACI, qui renforçait de facto le monopole de la société, autorisée désormais à délivrer des licences à de nouvelles sociétés de paris.

Clarifications de la part de la LONACI

En réponse à une vague d’informations sur l’interdiction des sociétés de paris en Côte d’Ivoire, la Loterie Nationale de Côte d’Ivoire a décidé d’organiser une conférence de presse, qui s’est déroulée le 11 décembre 2023. M. Dramane Coulibaly, Directeur Général de la LONACI, a répondu aux questions des journalistes et fourni des informations complémentaires.

Les renseignements fournis ont permis à toutes les parties intéressées de connaître l’interprétation officielle du nouveau décret adopté en Conseil des Ministres le 6 décembre 2023 fixant le régime juridique des opérateurs autorisés par la LONACI.

En particulier, M. Coulibaly a rappelé qu’en vertu de la convention signée par l’État en 2021, la LONACI a reçu l’autorisation de délivrer des agréments à de nouveaux opérateurs.

Les licences qui ont été précédemment délivrées aux sociétés de paris 1xBet, Betclic et Premier Bet sont toujours valides. Les sociétés susmentionnées continuent d’opérer en Côte d’Ivoire en toute légalité.

Réaction des acteurs sur le marché

La société de paris d’envergure internationale 1xBet a réagi au point-presse de la LONACI et a confirmé que la société possède une licence officielle et exerce ses activités dans le cadre légal conformément aux lois en Côte d’Ivoire. La déclaration correspondante du bookmaker a été publiée par le site d’information populaire AfrikBuzz.

Les représentants de 1xBet ont rappelé que la légalité de la société en Côte d’Ivoire peut être facilement vérifiée par toute personne. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site Web du bookmaker, où il est indiqué qu’il appartient à et est régi par la société SAS Ludus, opérant en vertu de la licence du 27 janvier 2022, délivrée par la Loterie nationale de la République de Côte d’Ivoire.

Outre la déclaration de la LONACI et la licence officielle présentée sur le site de 1xBet, la qualité et la fiabilité du bookmaker peuvent être confirmées par les millions de clients fidèles de la marque sur tous les continents.

