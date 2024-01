45 ans de Reine Pélagie : Axel Illary dresse le bilan d’une soirée mémorable

Le 30 décembre 2023, à Paris en France, Reine Pélagie, une icône de la musique ivoirienne, a célébré ses 45 ans de carrière au 14, rue de la pointe 93 130 Noisy le Sec.

Dans une parfaite et inédite communion sur fond de retrouvailles teintées de nostalgie, le public qui a effectué nombreux le déplacement a vibré avec la Reine qui, sur scène, a démontré qu’elle n’avait rien perdu de son talent.

Iman Production qui en était le maître d’œuvre a réuni autour de l’icône de la musique ivoirienne ses collègues d’art et non des moindres: l’Impératrice Aïcha Koné ; la reine de l’Ahoko, Antoinette Konan; la Diva des dix-huit montagnes à la voix de velours, Rose Ba; la reine de l’Afro Zouk, Monique Séka; le roi du Laba Laba, Séhia Luckson Padaud; le virevoltant Nahounou Paulin; les somptueuses chanteuses Adéliz et Diane Solo et bien d’autres grands noms de la musique ivoirienne dans toute sa diversité. Pour le plus grand bonheur du public qui s’est retrouvé dans la belle Côte d’Ivoire d’hier, dans une saine émulation artistique.

« C’était un défi que nous tenions à relever et nous sommes ravis du succès obtenu, en particulier en ce qui concerne l’organisation d’un concert live et la participation de plusieurs sommités de la musique ivoirienne. Grâce à M. Touré Ahmed Bouah, le parrain de la cérémonie, nous avons pu bénéficier de la présence d’artistes venus d’Abidjan, parmi lesquels se trouvaient Aïcha Koné, Antoinette Konan, Monique Séka et Luckson Padaud, qui ont tous apporté une touche spéciale à cette soirée mémorable de célébration des 45 ans de carrière de Reine Pélagie », a indiqué par téléphone le 8 janvier, le journaliste Axel Illary, promoteur culturel, initiateur de l’événement.

Selon lui, le but du jeu était de créer une ambiance évoquant la Côte d’Ivoire et sa richesse musicale. « L’unité du pays s’est manifestée à travers sa diversité musicale, transcendant les clivages ethniques. Le public s’est délecté des belles sonorités provenant du patrimoine tradi-moderne ivoirien. Au-delà de cette célébration, c’est la musique ivoirienne qui était à l’honneur », a-t-il ajouté. Avant d’exprimer toute sa gratitude au parrain de la cérémonie qui, dira-t-il, a toujours été bienveillant envers l’art.

« Il a, une fois de plus, démontré son soutien à l’art à travers ses actions qui ont permis à cette soirée d’être mémorable, avec ces images qui resteront gravées dans l’histoire, montrant des pionniers de la musique ivoirienne sur un même podium à Paris, en symbiose avec le public, signe de l’unité culturelle des peuples de Côte d’Ivoire », a ajouté Axel Illary.

Il n’a également pas manqué de remercier et féliciter ses collaborateurs, Bloco et Isabelle, qui ont été indispensables pour l’organisation de la fête ainsi que tous ceux qui ont soutenu le projet, d’une manière ou d’une autre.

Par serges n’guessant

Source: fratmat.info

0