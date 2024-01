Avant Côte d’Ivoire / Guinée-Equatoriale ce soir : Serge Maguy s’adresse aux Éléphants

Le pied gauche magique aux 58 sélections avec les Eléphants, Serge-Alain Maguy, suit avec intérêt les prestations des Pachydermes à la 34è édition de la Can, depuis la France où il réside. L’ancien milieu vainqueur de Sénégal 92, devenu éducateur sportif, juge les deux premiers matchs des Eléphants et se prononce sur leur avenir dans cette compétition.

Réalisée par téléphone Par Eric Cossa

• Comment avez-vous trouvé les deux premiers matchs des Eléphants, qui ont battu la Guinée-Bissau (2-0) et perdu face au Nigeria ( 0-1) ?

– Avant de juger leurs prestations, je souhaiterais d’abord dire que nous avons de très bons joueurs dans cette sélection. Ils évoluent dans de grands clubs et ont de gros potentiels. Mais j’ai eu l’impression générale que l’entraineur n’a pas impacté leur jeu d’ensemble et tirer le meilleur de leurs gros potentiels. Je n’ai pas vu tactiquement l’impact de l’ entraîneur sur le jeu des Eléphants. Or, c’est l ui qui choisit les meilleurs joueurs et leur inculque sa vision d e jeu. Par ailleurs, contre la Guinée-Bissau, nos joueurs m’ont semblé vraiment crispés et ils ne se sont pas libérés véritablement. Face au Nigeria, nos joueurs ne se sont pas encore libérés totalement. Ils sont restés en dedans, statiques et pas du tout conquérant s . Nos deux ailiers étaient aussi bloqués par les latéraux adverses. Au milieu de terrain, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié et Seko Fofana sont des relayeurs . Donc, il n’y a pas de milieu défensif . C’est un problème. Gasset doit en trouver dans son effectif. On doit vraiment faire mieux avec cette l’équipe des Eléphants qui a du potentiel .

• Vous avez quand-même des satisfactions ?

– Oui, Seko Fofana avec sa détermination et sa fougue. Il fait preuve de dépassement. C’est un exemple à suivre. Mais, lui seul ne peut pas tout faire. C’est un jeu d’équipe. C’est un collectif.

• Ce lundi, les Eléphants jouent un match très important contre la Guinée-Equatorial e . Comment le voyez-vous ?

– On a les joueurs et le potentiel pour gagner ce match sans problème. Il faut cependant que notre jeu soit plus animé, explosif, libéré , avec des belles remontées à tout moment. O n a les talents pour ça.

• Vous voyez les Eléphants aller loin dans cette C an ?

– Je le pense. On a de très bons joueurs. C’est à l’ entraineur Jean-Louis Gasset de faire en sorte que la mayonnaise prenne. Il doit galvaniser le groupe et communiquer sa hargne aux joueurs. Gasset doit mettre en place aussi une stratégie de jeu claire à chaque match pour gagner et aller loin dans la compétition. Sinon , ce sera vraiment du gâchis ! C ette l’équipe mérite mieux. Les Ivoriens aussi. C’est quand-même notre C an . Bonne chance à nos Eléphants .

