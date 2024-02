CAN : 3 étoiles lorsque la Côte d’Ivoire de toujours se réveille !

-Dimanche 11 février 2024, les Eléphants footballeurs ont remporté la 34 ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN), organisée sur le territoire Ivoirien, compétition qui devrait rester gravée dans les consciences et mémoires, d’abord en raison de l’exemplarité de tout le volet organisationnel qui a imposé à tous que c’est la plus belle réussite de cette manifestation à ce jour, et ensuite en raison de tous les éclats et rebondissements qui ont amené les foules de supporters au bord du délire.

-Bravo et félicitations à notre pays, la Côte d’Ivoire, au Chef de l’Etat, et à toutes les autorités parties prenantes, pour avoir ainsi amené tout le pays à ne faire qu’un pendant près de trente jours.

Et, c’est peu de le dire, la Côte d’Ivoire en avait bien besoin.

-Bravo et remerciements à la FIFA et à la CAF d’avoir offert à la Côte d’Ivoire une si rare occasion de briller sur la scène mondiale, et d’y avoir consacré force de moyens conséquents !

-Après la cérémonie de clôture au Stade d’Ebimpé, le défilé de l’arche triomphal dans le grand Abidjan, et l’apothéose au stade Houphouët Boigny, la réception officielle de clôture au Palais Présidentiel le mardi 13 février devrait sonner la fin des lampions et retour de la Côte d’Ivoire et des Ivoiriens à leur vie courante et normale.

Mais la CAN 2023/2024 en Côte d’Ivoire, pourrait-elle se terminer sur un trait, chacune et chacun ayant à cœur de reprendre sa vie dans les charmes ou la monotonie qui en sont les marques ?

Non, oh que non ! Il y a quelque chose qui ne se dit pas, que l’on tait, mais qui est grandement ressenti de tous : que s’est-il passé ?

Quel nouveau souffle l’air qui donne vie à la Côte d’Ivoire a-t-il pris, depuis cette nuit du mercredi 22 janvier, où les Éléphants furent lourdement défaits 4 à 0 par la Guinée Équatoriale, jusqu’au dimanche 11 février 2024, lorsque ces mêmes Éléphants l’emportèrent sur le Nigeria ?

Il y a, au cœur des évènements, et en jeu, une force sans aucune nature avec le monde du sport, ses règles de préparation et de compétences, ceci, même en consacrant une part spéciale à cette grande arme qui s’appelle motivation.

Les héros de la Côte d’Ivoire, dont Késsié, Haller, Adingra, Fofana Bako, etc… , auront le temps de repasser les images, mais concéderont que leur prestation d’ensemble n’a pas été bien au-delà de ce qu’ils délivrent chaque semaine dans les clubs qui les emploient sur l’international.

Les satellites couvrant la CAN 2023/2024 n’ont pas révélé au monde entier un trésor caché du cru du Laurent Pokou qui, en 1968, fit redécouvrir au monde entier la gloire historique d’Asmara et de l’Érythrée.

Cette vérité est si évidente que, dès la fin de la rencontre du 22 janvier 2024, le sélectionneur, agneau naturel de tous les autels de propitiation, a été remercié.

Notre silence à tous, Ivoiriennes et Ivoiriens, relèverait-il de ce que nous n’avons pas de réponse, nous ne trouvons pas, nous ne comprenons pas quelque chose qui, cependant, devrait nous jaillir à la face ?

En un mois, la Côte d’Ivoire est passée du Zéro à l’Infini. Le zéro est le désespoir que les caméras de télévision ont traqué dans les regards de tous, face à une défaite qui présentait une dimension autre, subminimale, avec un score sans aucun rapport avec les forces et stratégies des deux équipes qui se faisaient face. L’infini, c’est la Côte d’Ivoire entière qui, à partir de ce mardi 13 février 2024, est en droit de se dire qu’il reste quelque chose, que tout cela ne peut se terminer dans la banalité, comme s’il n’y avait rien eu.

Le déroulé de cette CAN 2023/2024 contient un message prophétique adressé à la Côte d’Ivoire et aux Ivoiriens. Alors que nous étions encore plongés dans les nimbes de la recherche intellectuelle, scientifique et même astrale et sidérale, puisque le bon sens courant, de toute évidence, n’y avait pas sa place, c’est en bordure de route, d’une gargote où de jeunes adolescents criaient et buvaient la victoire de leur pays, qu’une remarque anodine pointa et remonta en force.

Le classement des éléphants, à la seule appréciation des patronymes, est parti de 6 Nordistes sur 11 Ivoiriens tous confondus au premier match à bientôt 4 puis 3 ou seulement 2 au dernier match.

C’est donc lorsque le poids des choix ethniques ou de rattrapage a été mis de côté, et que le sélectionneur a pu décider en toute liberté de conscience, sans être ligoté par ce grand reptile qui continue de tout réguler en Côte d’Ivoire, que cette équipe des Eléphants a commencé à retrouver son âme et à respirer.

L’équipe de football qui a gagné est tout simplement la Côte d’Ivoire de toujours, la Côte d’Ivoire éternelle, où l’on n’avait pas encore appris à discriminer et servir dans l’iniquité et l’impunité parce qu’il y avait un camp dit des vainqueurs.

C’est peut-être là, tout simplement sinon tout bêtement, ce que cette CAN 2023/2024 Ivoirienne a voulu donner comme leçon à la Côte d’Ivoire, depuis le plus haut niveau de décision de l’Etat jusqu’à tous les monts et vaux.

Ne cherchons pas plus loin ! Ne réinventons pas l’eau tiède !

Que ce soit la vraie Côte d’Ivoire qui renaisse après CAN 2023/2024 !