Changement de régime – Au Togo, une nouvelle Constitution adoptée en toute discrétion

La Ve République transforme le pays en un régime parlementaire, gouverné par un président du Conseil des ministres. L’opposition y voit un tour de passe-passe de Faure Gnassingbé pour se maintenir au pouvoir.

Une Ve République en catimini. Les députés togolais ont adopté lundi 25 mars dans la soirée une nouvelle Constitution changeant l’actuel régime présidentiel en régime parlementaire. C’est désormais le Parlement qui aura le pouvoir d’élire le président de la République. Celui-ci sera choisi «sans débat» et «pour un mandat unique de six ans», d’après le nouveau texte lu à l’Assemblée nationale et validé avec 89 voix pour, une contre et une abstention. L’opposition n’est quasiment pas représentée à l’Assemblée nationale – elle avait boycotté le dernier scrutin législatif de 2018.

