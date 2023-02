Décédée le 11 décembre 2022 dernier au CHU de Cocody, Dame Gbizié Gomé Ozoua Marie Noëlle, institutrice à la retraite, a été conduite à sa dernière demeure, dans le caveau familial sis à Tchédjélet, dans une atmosphère chargée de vive et triste émotion.

Ils sont venus nombreux de toutes les régions de la Côte d’Ivoire pour présenter leurs condoléances et compassion à Gbizié Lambert, 2 ème vice président de la chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire et à sa famille.

Ces femmes et ces hommes représentant au plus haut niveau leurs différents partis politiques, ces dames et ces hommes de l’administration, ces femmes et ces hommes des forces de défenses et de sécurité. Des cadres du département de Gagnoa, dont Dano Djédjé et Blé Goudé, qui ont mis derrière eux toutes ces petites considérations et querelles politiques pour être aux côtés de Gbizié Lambert en ces circonstances douloureuses.Toute cette galerie avec à sa tête Lancina Fofana, le préfet de région, préfet du département de Gagnoa, représentant le Président de la République.

Le père Anselme Dangbo, curé de la paroisse Jean Marie Vianney, a dit dans son sermon que parler apaise, fait du bien. Mais aussi échanger avec d’autres personnes permet de se sentir compris, épaulé, entouré. <Y a t-il plus important qu’une maman dans sa vie ? Quand le temps est venu de lui dire au-revoir on se rend parfois compte qu’on a oublié de lui dire bien des choses de son vivant. Maman, tes enfants qui te doivent la vie et dont tu fus un modèle de vertu et de sagesse, te traduisent toute leur admiration en tant que mère dévouée pour eux, ton époux et tous ceux qui t’ont aimée veulent encore croire que tu es là ce matin. Perdre un être cher est de loin la chose la plus douloureuse de notre vie. Et pourtant la mort fait parite de notre vie humaine et chaque personne doit y faire face un jour ou l’autre. Tu as été une femme accomplie, une femme qui a rendu heureux une famille et tout un village, le village de Tchédjélet. Va en paix et que Dieu miséricordieux te reçoive auprès de lui > a-t-il déclaré.

Tétéhi Goutoh