L’aggiornamento italien est, en ce sens, l’équivalent de la renaissance française, slave ou égyptienne. C’est une rénovation culturelle. Il réassume, de l’intérieur, une culture nationale propre aux masses retardataires ou reléguées jusqu’alors au second plan par une instance socioculturelle étrangère et élitiste. L’italien et le français, comme langues et comme cultures, font surface en lieu et place du latin à la fin du Moyen Age. Le russe et l’arabe s’ajustent aux terminologies scientifiques au xrxe siècle.

De telles renaissances novatrices eurent lieu dans l’Afrique ancienne et précoloniale. C’est ainsi que Toutankh[amon rétablit le culte des dieux de Thèbes évincés par Akhcnaton et que Sonni Ali remit en honneur la culture sonray au détriment des hégémonies élitistes des ulémas islamisés de Tombouctou au XVI~siècle. Les conflits qui ont secoué l’Afrique au XIX~siècle, opposant en particulier le pouvoir traditionnel, islamisé ou non, et les réformateurs musulmans, ont représenté des renaissances de même nature, qui attestaient des conflits internes de cultures.

La renaissance africaine ou nègre contemporaine va au-delà d’un simple aggiornamento. Elle vise la conquête des droits politiques, la suppression de l’apartheid et de la discrimination, le droit pour l’Africain d’édifier sa propre culture, de servir sa propre vision du monde. C’est en cela qu’elle est révolution. La renaissance africaine moderne est née du conflit avec une hégémonie coloniale à coloration raciste. Elle est, dès l’origine, une réaction antiraciste, l’acceptation non pas d’un simple destin ethnique et culturel mais de la race comme fardeau historique dans le conflit avec l’autre.