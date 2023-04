Résumé

Que signifie le fait d’être culturellement aliéné ? Quels sont les rouages de l’aliénation culturelle des Kamits (Noirs) ? Comment s’exprime cette aliénation ? D’où vient-elle ? Telles sont les thématiques abordées dans cet ouvrage. Force est de constater que l’aliénation culturelle continue de créer une espèce de dualisme dans le fonctionnement psychologique de chaque Kamit. Dualisme qui révèle l’existence d’une relation conflictuelle secrète et intérieure, entre un Moi africain continuellement agressé et un sur-Moi occidental agresseur et conquérant, désireux d’imposer par tous les moyens au Moi africain, sa vision du monde. Pourquoi cette agression et que cache-t-elle ? Au-delà des analyses faites par Frantz Fanon et Aimé Césaire, Jean Philippe Omotunde souhaite aujourd’hui apporter une vision et une solution afrocentriste, à ce mal qui ronge nos consciences et engendre complexe d’infériorité, frustration et violence. Que la Renaissance Africaine soit !

