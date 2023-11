Côte d’Ivoire – Guillaume Soro n’a pas mis fin à son exil

Guillaume Soro n’a, en réalité, pas mis fin à son exil, contrairement à ce qu’il a annoncé. Il vient d’indiquer que les autorités nigériennes lui ont accordé l’hospitalité au Niger, loin de la Côte d’Ivoire.

Le président de Générations et Peuples Solidaires poursuit son exil. À l’opposé de ses déclarations antérieures, où il affirmait clairement avoir décidé de mettre fin à cette période qui l’a éloigné pendant 5 années de son pays, la Côte d’Ivoire, Guillaume Soro est apparu ce mercredi dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, s’adressant aux journalistes nigériens.

Il a exprimé ses remerciements au gouvernement de la transition militaire qui l’a « reçu avec beaucoup d’amitié, beaucoup de respect ». « Comme quoi, on n’est jamais prophète chez soi », déclare Guillaume Soro, ajoutant que cette attention particulière manifestée par le président de la transition militaire le touche au plus haut point : « J’en ressens même de l’émotion en en parlant. Vous savez, je suis en exil depuis 5 longues années. Il a fallu qu’un gouvernement militaire, au Niger, me permette de fouler ma terre chérie ancestrale d’Afrique, au moment où aucun gouvernement prétendument démocratiquement élu n’a osé me recevoir », a expliqué Guillaume Soro.

Sabalé Saky

