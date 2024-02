Côte d’Ivoire : Quand Alassane Ouattara regarde les Ivoiriens droit dans les yeux, leur parle et fait des aveux

Ivoiriennes, Ivoiriens, et à nos frères et amis ! Ivoiriennes, Ivoiriens, et à nos frères et amis !

Nous nous sommes à peine remis des pluies et déferlements de grâces qui se sont abattus sur nos têtes depuis quelques semaines…

A. Nous avons réalisé la Coupe d’Afrique des Nations(CAN) la mieux réussie des 34 éditions de ce summum sportif africain, désormais suivi partout dans le monde…

B. Nous avons en sus goûté à la félicité de remporter cette CAN dans un contexte de grandes incertitudes où, au départ, tous les auspices condamnaient la Côte d’Ivoire, à mi-parcours, à connaitre une brusque désertification des tribunes pour n’avoir plus que ses yeux pour pleurer…

C. Nous avons su créer, pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, une symbolique culturelle, artistique et spirituelle, qui a marqué au fer rouge toutes les consciences.

Ainsi cette troisième étoile de performance ouvre un nouveau firmament à la Côte d’Ivoire, depuis trop longtemps partagée entre doute de soi et doute de tout…

– Et c’est au moment où, toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, repus et rassasiés de ce vrai sentiment de bonheur qui leur était demeuré inconnu, et comme inaccessible, de longue mémoire, se demandaient, émerveillés, ce qui leur avait valu un si brusque retour au sentiment de vie que tout être réclame…

– Qu’un évènement devait se construire de lui-même, lors de la phase finale d’apothéose de cette CAN 2023.

Cette bombe est simplement venue nous faire comprendre à tous d’où partait l’Alpha qui a fini en Omega de ces trois semaines que nous, Ivoiriens, avons vécues en électrochoc.

De quoi s’agit-il ?

– Le mardi 13 janvier 2024, au Palais Présidentiel, une flamboyante cérémonie réunissait toutes les autorités de Côte d’Ivoire autour du Chef de l’Etat, pour un hommage final aux argonautes qui sont parvenus à arracher cette troisième étoile des galaxies les plus incertaines pour l’arrimer à la terre d’Eburnie.

Tout était en place, tout était bien réglé, le protocole d’état et les professionnels en charge de l’évènement ont excellé, et c’est peut-être cet excès de liesse et d’émotion qui a noyé l’onde du choc de ce jour.

Le Chef de l’État, le Président Alassane Ouattara, prend la parole, et comme il suit fidèlement un discours écrit, aucun doute que tout est bien pesé et pensé dans les termes que nous vous citons ci-après :

– « Effectivement, comme vous l’avez dit, vous aussi, vous avez créé quelque chose. Vous avez créé une étincelle de patriotisme, de fierté et de cohésion »

– « Vous n’imaginez pas à quel point vous avez réussi à réunir les Ivoiriens en un seul peuple, merci à vous »

Toute personne adulte, qui sait que ces paroles sont prononcées par un Chef d’État qui est survenu dans l’espace public de Côte d’Ivoire depuis 1988, soit donc 36 années bien comptées, et qui a toujours arboré le fanion de messie ou sauveur, peut se demander si son tympan ne lui joue pas des tours !

Est-ce bien Alassane Ouattara, qui occupe ce même palais présidentiel depuis 14 ans, qui parle, ou alors des hackers ne nous font-ils pas entendre des mots ‘’fake’’ ? Des spectateurs présents et des millions de téléspectateurs n’ont pas su retenir le « saffroulaye » bien africain !

Oui, devant toute la Côte d’Ivoire, l’Afrique et l’Univers, le Président Ivoirien a reconnu que le patriotisme et la cohésion de la nation n’ont pas encore fait partie de sa feuille de route !

Il sait gré aux jeunes athlètes footballeurs d’avoir réussi à réunir les Ivoiriens en un seul peuple…

Mais il leur est encore plus reconnaissant de lui faire découvrir que c’est une cause qui vaut enjeu national en notre pays !

Son don exceptionnel d’amnésie sélective a vite gommé que c’est au terme de la pire crise socio politique vécue par la Côte d’Ivoire qu’il est entré au Palais Présidentiel !

Mais, bien au-dessus de cela, les premiers paragraphes de la Constitution Ivoirienne de 2016, présentement en vigueur, font de cela un sacerdoce !

Y transgresser suffit à ne plus mériter d’avoir en mains la gouvernance et le destin de la Côte d’Ivoire.

Le Président Ouattara a-t-il réalisé l’énormité de ce pavé jeté par lui-même dans le gouffre qu’il n’arrête de creuser entre les Ivoiriens et lui-même?

La puissance suprême et souveraine d’en haut, de qui et par qui tout procède, nous a-t-elle concocté tout le grand opéra de la CAN 2023/2024 pour que le divorce entre Alassane Ouattara et la Côte d’Ivoire éclate publiquement à la face de tous ?

Quel langage des anges inventer pour tenter de rattraper cela ?

L’un des technocrates de référence du système mondialisé imposé par Washington, et qui pendant 13 longues années aura œuvré sans relâche pour bâtir, à partir de la Côte d’Ivoire, un grand ensemble ouest africain destiné à briller et être l’une des colonnes de ce nouvel ordre mondial, vient de déclarer, avec la plus grande joie, et le sourire le plus enjôleur, à de jeunes athlètes footballeurs, qu’ils venaient de réaliser en deux semaines une prouesse qui, pour lui, relevait tellement de l’irréalisable et impensable qu’elle n’était même pas à son programme. Alassane Ouattara n’a jamais été aussi sincère dans ses adresses aux Ivoiriens que ce mardi 13 février 2024, où il reconnait que l’équipe nationale de football a créé une étincelle de patriotisme en Côte d’Ivoire !

Mais celui qui, des hauteurs suprêmes, avait un message pour les Ivoiriens, ne s’arrêtera pas là. Il est important pour lui que les Ivoiriens soient désormais totalement édifiés quant aux véritables motivations et voies de celui qui occupe le Palais Présidentiel.

Il lui fait donc prononcer la phrase suivante : « Et évidemment, je pense que nous avons appris une mission primordiale que j’essaie de construire depuis 13 ans maintenant. C’est que nous devons faire confiance, à nous, Ivoiriens ! »

Le Président Alassane Ouattara, nous avoue ainsi que depuis 13 ans, et en dépit de toutes ses volontés et efforts, il n’arrive pas à faire confiance aux Ivoiriens ou à créer et installer une atmosphère de confiance !

Une autre opportunité nous sera donnée de nous étendre sur l’importance de ce vice générique de sa gouvernance qui, à terme, ne manquera pas de freiner et étouffer toutes les initiatives et programmes ambitieux de développement. L’investissement humain Ivoirien, qui doit être la fondation sur laquelle tout se bâtit, est totalement ignoré et négligé. Jusqu’à ce jour, depuis 2011, combien peut-on citer comme entreprises ivoiriennes, créées par des nationaux, et ayant prospéré en capital, en réalisations et surtout en création d’emplois, avec l’appui du gouvernement ?

Le Palais Présidentiel, les Ministères techniques et le Patronat Ivoirien peuvent-ils relever le défi de tenir un gala où seront présentées à la nation au moins cinq figures de nouveaux entrepreneurs (ses) modernes, comme en comptent déjà en grand nombre le Sénégal, le Ghana, le Nigeria, les pays de l’Afrique du Nord, de l’Est et du Sud, etc, etc… ?

Champions nationaux de l’Économie Ivoirienne, qu’attendez-vous pour répondre au son de cor désespéré de votre Président ?

– Le Président Alassane Ouattara et son staff croient-ils pouvoir cacher aux Ivoiriens et au monde entier, que dans leur logiciel, l’encadrement suprême de l’équipe nationale de football ne peut être confié qu’à un expert de coloration blanche caucasienne bon teint ?

À telle enseigne que tout fut déployé pour remplacer le ‘’toubabou’’ que l’on ne pouvait plus garder par un autre, au pied levé ?

Et c’est bien après, qu’avec les cœurs et les voix de toute la Côte d’Ivoire, il leur fallut s’accommoder du technicien ivoirien qui, pour eux, ne devait pas sortir de sa cage d’assistant et de second !

Terminons notre propos du jour par les phrases tout aussi glaçantes prononcées à la même occasion par le deus es machina de ce moment de gloire, qui organisa tout, et eut la main en tout, surtout qu’il tint à tout marquer du sceau des bénédictions célestes.

« Tout ce qui se réalise dans le visible a déjà existé dans l’invisible ! un Ivoirien nouveau est né ! l’Ivoirien devenu patriote ! »

Oui, il venait de naître, le divin enfant, attendu depuis l’avènement du Président Ouattara !

Pourvu que cela ne serve qu’à mieux nous rassurer, nous les millions d’Ivoiriens, de ce que, à fin 2025, dans quelques mois donc, celui qui a bâti son empire sur notre pays et ses peuples, sera inspiré de se retirer de la scène, sans pleurs ni grincements de dents, et, surtout, pour que la Côte d’Ivoire ne revive plus les drames du récent passé !

Vive la Côte d’Ivoire à venir !

Abidjan, le 21 février 2024

KOBENA I. ANAKY

PRESIDENT DU MFA

