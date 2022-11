Islam – Incitation à la haine contre les infidèles

Les chrétiens, les Juifs et les mécréants en général sont déshumanisés et traités de souillures ; ils sont pires que les animaux. En plus de cette impureté intrinsèque, ils sont décrits comme remplis de mauvais sentiments envers Allah et les musulmans. En conséquence, le Coran interdit aux musulmans de les prendre pour amis sincères ou proches et leur ordonne de les détester. À ces incitations à la haine, s’ajoute l’incitation au meurtre et à la violence. Le Coran prescrit explicitement la violence contre les chrétiens et les Juifs, non pas parce qu’ils auraient commis une agression contre les musulmans, mais uniquement en raison de leur foi religieuse : c’est la définition même du racisme. Cette incitation à la haine et à la violence est contraire à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.[1]

Cette convention prescrit le respect universel et effectif des Droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 5, VII). Ces principes sont confirmés dans les lois et les principes qui régissent le « vivre ensemble » en Suisse. L’Annexe 1 détaille les prescriptions de la Commission Fédérale contre le Racisme ainsi que les conditions que met le Canton de Vaud pour la reconnaissance des communautés religieuses. Les autorités suisses rappellent l’interdiction de toute forme de discrimination contraire aux Droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ainsi que la propagation de toute doctrine visant à rabaisser ou à dénigrer une autre croyance ou les personnes qui se reconnaissent dans celle-ci.

Malheureusement, l’islam, en tant que doctrine, ne respecte pas ces principes fondamentaux. Les prescriptions coraniques et les Hadiths de Mahomet sont en opposition frontale avec les principes d’égalité et de fraternité. En toute impunité, ils sont enseignés aux musulmans depuis leur plus tendre enfance, mémorisés et récités en tant que Parole éternelle d’Allah.

Examinons les problèmes posés au « vivre ensemble » par les prescriptions instaurées contre les chrétiens, les Juifs et les mécréants. Analysons ces prescriptions musulmanes telles qu’elles sont établies dans le Coran.