Bonne CAN à tout le continent africain réuni en Côte d’Ivoire ! Par Kobena I. ANAKY

IVOIRIENNES, IVOIRIENS,

Dans quelques semaines, et précisément le 13 Janvier 2024, le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 sera donné ici, chez nous, à Abidjan.

Les équipes nationales de 24 pays africains arriveront avec leurs lots d’officiels et d’encadreurs techniques, sans compter les rotations des officiels administratifs et politiques, et la cohorte des supporters.

Pendant plus d’un mois, la Côte d’Ivoire ne vivra et respirera que par et pour cet évènement.

Nous prévoyons une belle et saine récréation des esprits, des cœurs et des corps, avant la ligne droite de l’année 2025 porteuse d’un scrutin présidentiel qui fera forcément date dans l’histoire de notre pays.

Puisque le football s’est désormais imposé comme l’opium de tous les peuples de ce monde, renforcé en cela par son appropriation par la gent féminine, cette seconde moitié du genre humain, qui, désormais, regimente tout, mettons-nous tous au pas de ces heures de chaude réjouissance et émotion, et vraiment sans retenue aucune !

Ce genre d’évènement est souvent altéré et même terni par des débordements de foules de supporters entraînant blessés et morts par piétinement et étouffement; avec leurs accessoires de raids de supporters fanatisés et hooliganisés.

Cette hypothèse ne nous trouble que modérément puisque le public de base, les Ivoiriens, n’est pas, de réputation, prompt à se livrer à ce genre d’excès.

La vraie menace réside dans une possible insuffisance ou inadaptation des structures d’accueil, d’hébergement et de mobilité; elle ne peut jamais être écartée à l’avance car le nombre de visiteurs est variable et échappe à tout contrôle. Nous avons suivi dans les médias que les villes retenues pour les rencontres (Abidjan, Yamoussoukro, San Pedro, Korhogo, Bouaké) ont investi en hôtels dont le nombre de chambres devrait satisfaire la demande, sans compter que l’hospitalité ivoirienne sera contagieuse et que les ressortissants des différents pays établis en Côte d’Ivoire improvisent des structures d’hébergement en appui aux officielles.

Et c’est d’ailleurs, avec le sourire, que nous apprenons, via certains réseaux, que certains pays de la Sous-Région vont poliment décliner ce que la Côte d’Ivoire mettra à leur disposition, car soucieux de tout organiser en interne et par eux-mêmes.

Quelque chose fâcherait ? Que non ! Il se trouverait seulement que l’on soupçonnerait la Côte d’Ivoire de plus compter, pour emporter la coupe, sur les mystiques Adjoukrous ou autres komians et maîtres du Poro, que sur le strict talent de ses joueurs et sélectionneurs.

Si cela est avéré, contentons-nous d’en rire, et de convenir , à la suite des philosophes de l’antiquité, que tout change, que le monde est mouvement, et que rien n’est figé.

Car, il ya encore peu de temps, c’est vers ces mêmes Pays que des convois entiers de responsables Ivoiriens traçaient, de nuit, lorsqu’il se levait un vent d’élections ou de remaniement ministériel sur la lagune Ebrié.

Et comme cela ne ferait qu’alléger la tâche et le stress à nos équipes d’organisation, prenons cela du bon côté !

Toute la Côte d’Ivoire se retrouve à croire qu’elle offrira au continent Africain une belle fête du sport, et son équipe nationale de football, les Éléphants, mouillera copieusement le maillot, pour se révéler à la hauteur de l’immensité des attentes de son public.

Nous allons, pour cette fin d’année 2023, souhaiter à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens et à tous leurs hôtes, des moments de paix, de sérénité et de légitime réjouissance, à la mesure des moyens à leur disposition.

Apprêtons-nous tous à nous abandonner à la féerie de la Coupe d’Afrique des Nations, puisque nous aurons tout un mois à vibrer au rythme des rencontres, et ayons en communion que cet événement, sur notre sol et chez nous, soit une réussite totale en organisation et engouement populaire !

Bonne et heureuse année 2024 à tous !

Bonne CAN 2023/2024 à tout le continent africain réuni en Côte d’Ivoire !

Abidjan, le 27 décembre 2023

Ministre Kobena I. ANAKY

Président du MFA

